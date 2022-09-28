По прогнозам синоптиков, в четверг, 29 сентября, ночью на востоке и западе области ожидается небольшой снег, днём на северо-западе и западе дождь и мокрый снег. На северо-востоке будет туман, на западе слабая низовая метель, гололёд.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В пятницу, 30 сентября, ночью на севере и западе области вновь ожидаются дождь и снег. Кроме того, на севере прогнозируют туман и гололёд. В субботу, 1 октября, осадков не ожидается, на севере области будет туман.

В Костанае в четверг будет облачно, во второй половине дня ожидается мокрый снег, дождь. Такая же непогода и в пятницу. В субботу переменная облачность без осадков.

- В четверг ночью по области будет 7 градусов мороза, на юго-западе 2 градуса тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем положительные значения температуры на всей территории - 2-7, на юге 10 градусов выше нуля. В пятницу и субботу показания термометров будут одинаковыми. По ночам -3...-8°С на юге +1°С. Днём столбики термометров поднимутся всего лишь до отметок +3...+8°С, на юге до +12°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -3...-5°С, днём +3...+5°С. В пятницу: ночью -3...-5°С, днём +5...+7°С. В субботу: ночью -3...-5°С, днём +6...+8°С.

В четверг ожидается восточный ветер, в пятницу и субботу - юго-восточный. Скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере и западе области.



