Не располагаю статистикой по области, но в Костанае в последнее время возросла активность граждан по защите собственных интересов.

Именно благодаря этой активности провели реформу в жилищной сфере, заменив непопулярные в народе ПКСК на ОСИ и ПТ. Многовато, видите ли, среди председателей ПКСК обнаружилось непорядочных людей, злоупотреблявших возможностью практически бесконтрольно распоряжаться приличными суммами собираемых взносов. Штат этих контор, как правило, состоял из родственников, они же входили и в правление. А общие собрания - главный орган кооператива - не соответствовали требованиям Устава ни по численности, ни по принадлежности.

Правда, и это мое глубокое убеждение, новая реформа ЖКХ слизана очередным болашаковцем-«реформатором» из другой действительности и не вписывается в уровень жизни большинства казахстанцев, размер зарплаты и платежеспособность. Поэтому реформа тормозится и велика вероятность ее провала.

Не меньшее оживление наблюдается среди дачников. Одним ПКСТ грозит ликвидация из-за включения их в генплан города («Юбилейный», «Мичуринец»), в других более пристально всмотрелись в работу председателя и правления. И обнаружили явное нежелание открывать тайны бухгалтерии и принципы формирования и изменение тарифов на услуги. В 2019 году суд Костаная признал незаконным и отменил решения общего собрания ПКСТ «Пригородное», в мае 2022 года суд признал незаконными действия ПКСТ «Элеваторщик» по повышению оплаты за сотку земли с 3600 до 4500 тенге.

Аналогичная ситуация возникла в ПК «Товарищество садоводов им. Чапаева» после проведения отчетного собрания в марте 2022 года. Профессиональный бухгалтер-аудитор Наталья Пивоварова обнаружила серьезные нарушения в правилах проведения собрания, в допуске людей, имеющих право голосовать, в определении кворума и изменении тарифа на электроэнергию с 18.8 до 30 тенге за 1 кВт/час, а также суммы взносов за сотку с 3 600 до 5 000 тенге. Вместо обоснования увеличения взноса председатель ПКСТ Птушко ограничился дословно фразой: «Исходя из ситуации на данный момент, предлагаю...» и т. д. Предоставить дачнице бухгалтерские документы и методику расчета изменения взносов председатель отказался, заявив, что для этого требуется решение общего собрания. Что противоречит ст. 14 Закона РК «О потребительском кооперативе» от 08.05.2001 г. ПКСТ - это некоммерческое объединение, там в принципе не должно быть препятствий для ознакомления любого дачника с бухгалтерскими документами. А где есть тайна, там всегда есть поводы для слухов.

Тогда Пивоварова в тандеме с опытным и напористым юристом Комликом направила исковое заявление в суд о признании незаконным решения собрания ПКСТ и понуждении председателя предоставить истцу бухгалтерские и другие документы по деятельности кооператива за 2019-2022 годы. 19 сентября Костанайский городской суд под председательством судьи Шериевой оба требования истца удовлетворил (с громкими аплодисментами в зале).

Можно считать, что и остальные садоводческие товарищества получили основание, чтобы вплотную ознакомиться с деятельностью своих председателей, бухгалтеров, правлений. Наталья Васильевна Пивоварова готова им в этом помочь, опираясь на собственный практический опыт.

Дерзайте и обрящете, уважаемые земляки, под лежачий камень вода не течет!