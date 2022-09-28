Владимир НЕБРЕНЧИН, приехавший из России, запомнил автомобиль костанайца, обманувшего его. Когда сотрудники патрульной полиции задержали подозреваемого водителя, выяснилось что на его машине установлены подложные номера.

Владимиру Небренчину полиция уже вернула деньги / кадр из видео

- 27 сентября на пульт «102» поступило сообщение от молодого человека о том, что он при попытке снять жилье столкнулся со злоумышленниками. Мнимые владельцы квартир взяли деньги за аренду несуществующего жилья. Потерпевший запомнил марку автомобиля, - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области. - Всем нарядам была передана ориентировка. Один из патрулей остановил автомобиль для проверки.

В ходе дальнейших разбирательств полиция выяснила, что водитель и его пассажиры - это участники происшествия с иностранцем. 450 000 тенге уже вернули потерпевшему.

Как отметили в ДП, за передвижение с подложными номерами недавно ужесточили административную ответственность. Водителю грозит арест до 5 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на один год.



Владимир Небренчин поблагодарил полицию и записал видеообращение:

- Я сначала не знал, что делать, но в итоге обратился в полицию. Там мне быстро помогли, поймали преступников, изъяли мои деньги. Теперь я спокоен, до этого переживал, как я здесь смогу оставаться дальше. Хочу напомнить всем - единственное, что может помешать вам находиться в Казахстане, это нарушение правил, которые в нем установлены. Поэтому призываю всех соблюдать законы и уважать место, в которое вы приехали.