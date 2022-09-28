19 домов, садик и университет на сутки останутся без холодной воды в Костанае
28 сентября 2022, 11:38 | ЖКХ
Отключение произойдет в связи аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по адресу: ул.Баймагамбетова 160, сообщает служба IKomek.
Иллюстративное фото pixabay.com
Подачу питьевой воды прекратят с 29 сентября 23.30 до 30 сентября 23.00 по следующим адресам:
Жилые дома:
- ул. Баймагамбетова 158, 160, 162, 164, 187, 189, 191;
- ул.Байтурсынова 45, 45а, 47, 49;
- ул. Гоголя 78, 80;
- ул.Толстого 74, 74/1;
- пр. Аль-Фараби 85, 91, 93, 95;
Соц.объекты:
- Ясли-сад N5 (ул.Толстого 65);
- КРУ им.А.Байтурсынова 47;
ГКП "Костанай-Су" приносит свои извинения за причинённые неудобства
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