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19 домов, садик и университет на сутки останутся без холодной воды в Костанае

28 сентября 2022, 11:38 |  ЖКХ

Отключение произойдет в связи аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по адресу: ул.Баймагамбетова 160, сообщает служба IKomek.

Иллюстративное фото pixabay.com

Подачу питьевой воды прекратят с 29 сентября 23.30 до 30 сентября 23.00 по следующим адресам:

Жилые дома:

  • ул. Баймагамбетова 158, 160, 162, 164, 187, 189, 191;
  • ул.Байтурсынова 45, 45а, 47, 49;
  • ул. Гоголя 78, 80;
  • ул.Толстого 74, 74/1;
  • пр. Аль-Фараби 85, 91, 93, 95;

Соц.объекты:

  • Ясли-сад N5 (ул.Толстого 65);
  • КРУ им.А.Байтурсынова 47;

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