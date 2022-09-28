Казахстанские экономисты рассказали, как мобилизация и возможные санкции в отношении России, а также приток россиян в Казахстан могут отразиться на казахстанской экономике и курсе тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Генеральный директор Центра исследований прикладной экономики AERC Жаныбек Айгазин отметил, что российская экономика оказывает влияние на экономику Казахстана через рублевый канал даже в условиях свободного курсообразования и инфляционного таргетирования. По сути, рубль является для тенге якорем. По словам экономиста, это связано с тем, что Россия остается для Казахстана основным торговым партнером и основная часть импорта также осуществляется из России. Через эту страну проходят большинство торговых маршрутов. Однако через рублевый канал Казахстан также получал все внешние шоки. Рублевый курс абсорбировал в себе и политику ФРС, и мировую цену на нефть. На национальную валюту влияло сразу три внешних фактора - курс рубля, цены на нефть и политика ФРС, которые давили на рубль. Как отметил Айгазин, сейчас ситуация начинает постепенно меняться и рубль с тенге двигаются разными траекториями. В настоящий момент на тенге больше влияет цена на нефть, чем колебания рубля. К примеру, цена нефти марки Brent за лето снизилась на 18 процентов. За тот же период тенге обесценился к доллару на 10 процентов. По словам экономиста, тенге возвращается в фарватер прогнозируемых факторов.

"За это время начинает меняться и структура нашей внешней торговли. За 7 месяцев этого года общий внешнеторговый оборот составил 74 миллиарда долларов, из которых 49 миллиардов – это импорт и 25,3 миллиарда - экспорт. Доля России во внешнеторговом обороте за этот период снизилась с 24 до 18 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля РФ в импорте сократилась с 41 до 38 процентов, а в экспорте - с 12,5 до 8,4 процента. То есть можно сказать, что постепенно диверсифицируется импорт. Конечно, нельзя сказать, что мы максимально отошли от российского импорта, но влияние этого фактора на экономику и курс стало меньше", - отметил генеральный директор AERC.

Жаныбек Айгазин отметил, что прогнозировать возможное усиление санкций в отношении России сложно. Действительно серьезные и действенные санкции со стороны стран Запада могут быть только в отношении нефтегазовой отрасли, и если от газа страны Европы уже начали отказывать и вместо них его по сниженной цене приобретают страны Азии, такие как Китай и Индия, то экономист сомневается, получится ли у европейских стран найти альтернативу российской нефти. Аналогичные с Россией объемы нефти могли бы поставить на рынок только Иран и Саудовская Аравия, Венесуэла не в счет, так как также находится под санкциями. В случае если поставки начнутся из Саудовской Аравии, то цены на нефть могут серьезно упасть, против чего выступают страны ОПЕК. С другой стороны, по мнению экономиста, Запад может не пойти на закупку иранской нефти, так как эта страна может быть еще более непредсказуемой. В итоге пока неясно, смогут ли новые санкции нанести значимый удар по российской экономике, а через нее косвенно и по Казахстану. В большей степени Казахстану сейчас следует опасаться за стабильность работы нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума.

"Основной вопрос для нас - это КТК, по которому Казахстан экспортирует 80 процентов своей нефти на мировые рынки. Из трех причалов там сейчас работает только два, и в октябре ремонт будет осложнен из-за штормов. По сути, для России КТК является фактором политического сдерживания в отношении Казахстана. Нам просто некуда будет продать эти 54-56 миллионов тонн нефти. Китай их не возьмет, а к нефтепроводу "Баку - Джейхан - Тбилиси" нас не допустят из-за различных причин, в том числе качества нефти. Через Каспий есть проблемы в поставках, так как там у нас нет достаточной инфраструктуры. Пока мы остаемся зависимыми от КТК", - добавил Айгазин.

Экономист отметил, что не видит возможностей для серьезного влияния на курс тенге миграции россиян в Казахстан. По его словам, все будет зависеть от конечного числа россиян, которые будут привозить рубли и менять их на тенге. Другое дело, что это может сказаться на уровне инфляции, в частности, уже отразилось на ценах на аренду жилья.

"Если приедет много людей, то возрастет потребление товаров и услуг, вырастет спрос, что повлечет за собой рост цен. Это не очень хороший фактор для нас, но в то же время это может оказать положительное влияние на рынок труда. Если возрастет конкуренция, приедут опытные специалисты с навыками, то это хорошо для бизнеса. Также положительным фактором может быть создание новых рабочих мест, если кто-то решит перевести сюда свой бизнес. Это и рост налогов, но для этого нужно, чтобы приезжали не просто люди, а инвесторы, которые готовы открывать здесь новые предприятия. Некоторое время назад обсуждалась возможность релокации 50 крупных транснациональных компаний, но я не думаю, что все они реально переедут в ближайшее время. К примеру, мне не верится, что удастся перевезти завод Toyota из Санкт-Петербурга. Его так просто не построишь за год, кроме того, сколько нужно времени для обучения высококвалифицированного персонала под высокие японские стандарты", - сказал глава Центра исследований прикладной экономики.

Жаныбек Айгазин добавил, что работа с российской платежной системой "МИР", по-видимому, продолжится, так как отечественные бизнес и население совершают торговые операции с Россией. Это особенно важно для казахстанских предприятий, закупающих в соседней стране оборудование и комплектующие для своих производств. Именно поэтому, по словам экономиста, платежи между Казахстаном и Россией сохранятся в том или ином виде, возможно, останется один российский банк, который продолжит работу на нашем рынке.

Независимый финансовый аналитик и автор Telegram-канала Finance.kz Андрей Чеботарев отметил, что новые санкции в отношении России в связи с мобилизацией в этой стране возможны в любой момент. Он отметил, что с марта 2022 года значительных изменений в театре военных действий не наблюдалось, но из-за мобилизации они могут наступить, и новые ограничения, которые могут повлиять на российскую экономику, могут ввести максимально быстро. При этом курс тенге сейчас значительно не реагирует на эти изменения, так как, по словам Чеботарева, Нацбанк заранее дал ему ослабнуть и негласно перешел к политике "слабого тенге". Такая политика абсорбирует внутренние шоки. Так, тенге не отреагировал ни на падение цены на нефть со 100 до 90 долларов, ни на укрепление рубля. Однако если произойдут какие-то глобальные изменения, это может отразиться на валюте, так как реальная привязка тенге к рублю осталась, пусть и стала слабее. Казахстан по-прежнему закупает большое количество товаров из России, платит за них рублями, и если рубль будет падать, то и тенге начнет слабеть.

"Поток мигрантов из России очень сильно переоценен. В МВД сообщили, что за прошлую неделю в Казахстан въехало 98 тысяч россиян и 64 тысячи россиян выехало. Таким образом, общее сальдо миграции составляет 34 тысячи человек. Что касается ИИН, то всего 74 тысячи россиян получили ИИН (с начала 2022 года - "НГ"), хотя до недавнего времени это можно было сделать удаленно. Для сравнения: за этот же период 91 тысяча граждан Узбекистана получили у нас ИИН, то есть их приезжает на работу сюда больше, чем россиян. Я не думаю, что такой небольшой поток мигрантов окажет влияние на экономические процессы. Локально в данный момент кто-то в этих регионах, где переходят границу, зарабатывает, цены в приграничных городах, особенно за аренду, взлетели, но мы видим, что это локальное явление и происходит то же самое, что с билетами в период ажиотажа. Глобально в нашей экономике ничего не изменится", - отметил Чеботарев.

Аналитик добавил, что в Казахстане, скорее всего, продолжат отказываться от работы с картами "МИР", так как США будет давить на страны, чтобы не допустить обхода российскими компаниями санкций.