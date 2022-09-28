Четырем школам Костанайской области разом присвоили имя Абая, еще пяти – алашординцев
Четырем школам Костанайской области разом присвоили имя великого казахского поэта Абая Кунанбаева, еще пяти – имена лидеров Алаш Орды, передает корреспондент КазТАГ.
«Присвоить следующим организациям образования: КГУ «Общеобразовательная школа №27 отдела образования города Костаная» управления образования акимата Костанайской области имя Абая; КГУ «Школа-лицей №3 отдела образования Житикаринского района» управления образования акимата Костанайской области имя Абая; КГУ «Общеобразовательная школа №3 отдела образования города Лисаковска" управления образования акимата Костанайской области имя Абая; КГУ «Общеобразовательная школа №18 отдела образования города Рудного» управления образования акимата Костанайской области имя Абая; КГУ «Общеобразовательная школа №29 отдела образования города Костаная» Управления образования акимата Костанайской области имя Әлихан Бөкейхан; КГУ «Общеобразовательная школа №19 отдела образования города Рудного» Управления образования акимата Костанайской области имя Ахмет Байтұрсынұлы; КГУ «Общеобразовательная школа №15 отдела образования города Рудного» управления образования акимата Костанайской области имя Міржақып Дулатұлы», - говорится в постановлении правительства.
Также кабмин постановил переименовать следующие организации образования:
- КГУ «Основная средняя школа имени Н. Крупской отдела образования Амангельдинского района» управления образования акимата Костанайской области в КГУ «Основная средняя школа имени Жұматай Сабыржанұлы отдела образования Амангельдинского района» управления образования акимата Костанайской области;
- КГУ «Родинская общеобразовательная школа отдела образования города Аркалыка» управления образования акимата Костанайской области в КГУ «Общеобразовательная школа имени Әлихан Бөкейхан отдела образования города Аркалыка» управления образования акимата Костанайской области;
- КГУ «Качарская общеобразовательная школа №2 отдела образования города Рудного» управления образования акимата Костанайской области в КГУ «Общеобразовательная школа имени Әлихан Бөкейхан отдела образования города Рудного» управления образования акимата Костанайской области;
- КГУ «Карасуская общеобразовательная школа с государственным языком обучения отдела образования Карасуского района» управления образования акимата Костанайской области в КГУ «Общеобразовательная школа имени Ыбырая Алтынсарина с государственным языком обучения отдела образования Карасуского района» управления образования акимата Костанайской области.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.