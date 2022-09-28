Серебряный призер Олимпиады – боксер Василий Левит займется физической подготовкой сотрудников антикоррупционной службы Казахстана, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу «антикора».

«Василий Левит назначен руководителем управления физической подготовки персонала Агентства по противодействию коррупции. Перед ним ставится задача по повышению уровня физической подготовки сотрудников антикоррупционной службы, а также популяризации службы в правоохранительных органах», - говорится в сообщении в среду.

Напомним, Левит – участник двух Олимпийских игр, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, двукратный бронзовый призер чемпионата мира (2017, 2019), первый в истории Казахстана трехкратный чемпион Азии (2009, 2015, 2017), двукратный призер чемпионата Азии (2019, 2021), многократный победитель и призер международных и национальных турниров по боксу.

За вклад в развитие Казахстана Левит награжден орденом «Барыс» II степени.

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