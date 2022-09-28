Возбуждать уголовные дела по семейному насилию без заявлений намерено министерство внутренних дел Казахстана, сообщил глава МВД Марат Ахметжанов, передает КазТАГ.

«Сотрудник выехал, увидел побои, записал все на видеорегистратор, этого будет достаточно. Заявления потерпевшего уже не нужно», - сказал Ахметжанов на брифинге во вторник.

По его словам, надо перейти от заявительного на выявительный характер реагирования на бытовые насилия, то есть, привлекать нарушителя к ответственности за сам факт.

Также намерены ужесточить административные санкции – увеличить минимальный срок административного ареста, сделав его от пяти суток.

«Ранее такого срока не было. Также, увеличить срок ареста по повторным правонарушениям с 20 до 25 суток», - добавил министр.

Вместо предупреждения он предложил ввести общественные работы, которые, по его данным, являются одним из эффективных запоминающихся наказаний. Также, примирение сторон сделать возможным лишь единожды, и только в суде.

Также, в составы преступлений, связанных с причинением вреда здоровью ввести квалифицирующий признак – «в отношении лица, состоящего в семейно-бытовых отношениях».

«Сейчас по ним дисбаланс, который надо устранять. К примеру, причинение вреда здоровью средней тяжести домашним тираном своей жене дома, в условиях ограниченного пространства, когда ей некуда бежать, и никто не видит, когда жертва находится в зависимости, беззащитна и избиение происходит на глазах у детей, это – пресступление небольшой тяжести. А эти же действия в отношении постороннего мужчины на улице просто из хулиганских побуждений, это – преступление средней тяжести», - пояснил министр.

Поэтому стоит ввести квалифицирующий признак «о насилии в семейно-бытовых отношениях» по таким преступлениям, как причинение среднего вреда здоровью, тяжкого вреда здоровью, истязание. Это, по мнению министра, позволит увеличить санкции, а по отдельным составам – повысить тяжесть преступления. Будут другие правовые последствия, даже возможность незамедлительной изоляции дебошира и его ареста судом на период следствия.

«Таким образом, агрессор не сможет с «горячей головой» возвращаться в семью, продолжать издеваться над близкими», - заключил Ахметжанов.

Подготовленный МВД пакет предложений планируется обсудить с общественностью, по его словам, в ближайшее время.

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