В Министерстве внутренних дел сообщили, сколько россиян прибыло в Казахстан с объявления мобилизации, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"С 21 сентября к нам поступила информация: порядка 98 тысяч россиян заехало в Казахстан. Выехало 64 234 россиянина, что касается получения ИИН, у нас с 21 сентября получили чуть более восьми тысяч ИИН нерезидентов", - ответили в МВД.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов сообщил, что в 2018-2019 годах в Казахстан заезжало около трех миллионов граждан России.

"В Казахстан за 9 месяцев из России прибыло 1 миллион 700 тысяч граждан России. Кроме того, необходимо отметить, что наши граждане тоже активно выезжают. Ежедневно 40 тысяч граждан Казахстана выезжают за границу.

Надо смотреть и обратный эффект, все эти изменения повлекут и ущемления прав наших граждан. Поэтому все у нас под контролем, миграционное законодательство работает, поэтому каких-то аномальных явлений по нарушениям законодательства мы не видим", - сообщил глава МВД республики в ходе брифинга в Астане.