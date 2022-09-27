Казахстан проведёт переговоры с российской стороной для решения сложившейся ситуации, передает Informburo.kz.

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Президент страны Касым-Жомарт Токаев в Туркестане на встрече с общественностью сообщил, что приезжим россиянам будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций.

"Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами", – сказал он.

Глава страны отметил, что в непростой ситуации нужно проявить гуманность, терпение и организованность.

"У нас нет ни кризиса, ни паники. Правительство должно выполнять свою работу", – подчеркнул президент.

Президент сообщил, что проведёт переговоры с российской стороной.

"Будем решать эту проблему в интересах нашей страны. Вновь повторю: в этот сложный период нам нужны, прежде всего, единство и благополучие. Только сохранив мир в стране, мы сможем стабильно развиваться. Мы должны серьезно обсуждать и продуманно решать все вопросы", – заключил он.

Глава государства отметил, что сила народа Казахстана – в единстве, рассудительности и толерантности. Следует сохранять эти ценности, иначе стране будет грозить большая опасность. При этом президент обратил внимание, что территориальная целостность государства должна быть одним из основополагающих принципов.

"Территориальная целостность государств должна быть незыблема. Это ключевой принцип. Я всегда говорил об этом открыто и чётко на международной арене. Не случайно в своём недавнем выступлении с самой высокой трибуны Организации Объединённых Наций я вновь заявил об этом. В непосредственной близости от нас идёт масштабная война. Помня об этом, мы должны в первую очередь думать о безопасности нашей страны", – сказал Касым-Жомарт Токаев.