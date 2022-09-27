Мигранты из соседних стран могут работать в Казахстане только в рамках установленного законодательства, подчеркнул он, передает Informburo.kz.

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Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании правительства подчеркнул, что несмотря на большой поток мигрантов из России, для государства приоритетом являются интересы казахстанцев.

"Иностранным гражданам оказываются услуги в рамках закона. Мы, выполняя свои международные обязательства, всегда помним, что нет ценности выше интересов нашей страны и народа. Один из важнейших рассмотренных вопросов – правопорядок и безопасность", – сказал он.

Премьер-министр добавил, что из-за роста цен на арендное жилье казахстанцы оказались в затруднительном положении, поэтому госорганы должны принять соответствующие меры по стабилизации ситуации на рынке жилья.

"Первоочередным приоритетом для нас являются интересы казахстанцев, обеспечение их работой. Все предприятия и организации должны это учитывать. Мигранты из соседних стран могут работать у нас только в рамках установленного законодательства. Ситуация находится на постоянном контроле", – отметил Алихан Смаилов.

После того как президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, в Казахстан направился большой поток россиян.