Впервые за 20 лет в области начнет полноценно работать аллергологическая служба. Это стало возможным с приходом молодого врача-аллерголога. Новых специалистов медучреждения представил журналистам главный врач облбольницы Юрий МОИСЕЕВ.

Юрий Моисеев (в центре) и новые врачи больницы

Врач-аллерголог Альбина Шералы - выпускница резидентуры НИИ кардиологии и внутренней болезни (Алматы). Приехала в Костанай по распределению облакимата, обучалась за счет областного бюджета. По условиям договора будет работать в регионе, как минимум, 5 лет.

На таких же условиях приступил к работе врач-уролог, приехавший из Алматы. Ряды врачей областной больницы также пополнили акушер-гинеколог, два неонатолога, реабилитолог/невролог, инфекционист. Всего семь специалистов, в том числе пять молодых врачей.

По словам Юрия Моисеева, всем полагаются выплаты подъемных в размере от 1,5 млн до 3,5 млн тенге, в зависимости от специализации. Однако проблемным остается вопрос жилья. Больница - коммунальное государственное предприятие и не может позволить себе такие статьи расходов. Поэтому молодые специалисты приобретают жилплощадь по госпрограммам льготного кредитования.

Врач-аллерголог Альбина Шералы

- Вопрос с жильем не решен, - поделилась с «НГ» врач-аллерголог Альбина ШЕРАЛЫ.

Это при том, что ее муж с прошлого года работает в детской областной больнице. Супруги приехали из Тараза, хотят остаться в Костанайской области.

Два новых врача-неонатолога: Сахибжамал Салмуратова и Асет Утегенов

Неонатолог Асет Утегенов, уроженец Аулиекольского района, решил продолжить свой профессиональный путь в родном крае. Резидентуру молодой врач проходил при Костанайской областной больнице, период совпал с пандемией. Получил хороший опыт в реальныхусловиях. Сейчас работает в отделении патологии новорожденных. Коллеги Асета отмечают его хорошую подготовку и отзываются о нем, как о перспективном враче.

Приход новых специалистов лишь частично закрыл кадровую потребность больницы. По словам Юрия Моисеева, еще нужно 25 единиц среднемедицинского персонала и 16 врачей разных специальностей. Большая потребность по-прежнему в неонатологах, акушерах-гинекологах, анестезиологах-реаниматологах.

- Сложности в поиске кадров бывают, потому что есть остродефицитные специальности, - пояснила руководитель кадровой службы областной больницы Роза БЕКТИМИСОВА. - Их выпускают вузы в ограниченном количестве. Если они себя хорошо показывают, их оставляют у себя на базе.

В больнице отмечают, что основная потребность в кадрах решается при содействии управления здравоохранения. Кроме того, как показал опыт региона, эффективной мерой является выделение образовательных грантов за счет местного бюджета.

Фото Сауле КУАНБЕК