Ставить специальные решетки безопасности на колодцы вместо железных люков предложил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 26 сентября на аппаратном совещании в горакимате. По его словам, люки часто воруют, а открытые колодцы опасны для костанайцев. Он дал поручение отделу ЖКХ реализовать эту идею.

На открытые канализационные колодцы костанайцы жаловались на прошлой неделе в службу iKomek. Они находятся по ул. Алтынсарина возле дома № 162, мкрн. Северо-западный, ул. Луговая 30 в п. Дружба. Также открыты еще три колодцы: на перекрестке Наримановская - Островского (отвечает отдел ЖКХ), мкрн Береке, 52 (отдел строительства), Баймагамбетова 2 (ГКП «КТЭК»).

- В службу iKomek также писали, что ветки деревьев создают аварийную ситуацию - закрывают дорожные знаки и сигналы светофоров, нет обзора для пешеходов и водителей в следующих местах: перекресток Дулатова-Тауелсиздик, там работает ТОО «Таза Жол», как и на ул. Доненбаевой 33 А, прошу принять меры, - сообщил аким. - Также жители просят поливать молодые насаждения в мкрн. Юбилейный и Аэропорт, набережной в КЖБИ, центральном сквере, бульваре молодежи, триатлон-парке и кольце на пр. Кобыланды Батыра. Отделу ЖКХ нужно проанализировать, в триатлон-парке и на ул. Гашека - там будем думать какой полив ставить, механизированный, автоматический или комбинированный. Потом нужен подрядчик, который будет этим заниматься.

Он также отметил, что на набережной по ул. Гашека очень крутые спуски и костанайцы жаловались, что там сложно спускаться. Также аким сообщил, что нужно заняться очисткой русла Тобола в этом месте. Все работы запланировали на следующий год.

Жундубаев добавил, что в 2020 году в триатлон-парке работала группа специалистов и в октябре они опубликуют окончательный результат своих исследований. Но уже сейчас они заявляют, что на территории парка очень много сухостоя. Аким подчеркнул, что там необходимо кронировать деревьев. Кроме того, Жундубаев отметил, что в парке много деревьев погибло. Этими работами планируют заняться также в следующем году.

- Сейчас в Кунае посадили деревья. Подрядчик садил конце августа-начале сентября, там лиственные деревья и процентов 40, что они не приживутся. Но у нас есть гарантия: он знал, на что идет, поливает, ухаживает, - сообщил аким. - Если приживутся хорошо, если нет, то он будет обязан в следующем году пересадить. Хвойные прижились, пока что. В Юбилейном и Береке сначала детально обсудим озеленение и будем высаживать.

Он поручил отделу ЖКХ записать все предложения в протокол, составить бюджетные заявки и обозначить сроки реализации предложений.

Фото Андрея СКИБЫ