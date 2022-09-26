Вопросы пребывания иностранцев в регионе, в том числе возможность депортации прибывших, обсуждались на брифинге, который прошел сегодня, 26 сентября, в РСК. С 21 сентября, дня объявления в России частичной мобилизации, увеличился поток приезжающих к нам россиян.

Фото Галины КАТКОВОЙ

По данным миграционной службы, если раньше в день туда поступало 50-100 уведомлений о прибытии иностранных граждан, то сейчас таковых в три раза больше.

- По нашей информации, в основном прибывшие намерены следовать далее в Астану и Алматы, потом на территорию других государств, то есть наша область для них является транзитной, - сказал начальник управления миграционной службы департамента полиции Костанайской области Кайрат ДУТПАЕВ.

По его же словам, приезжие законопослушны, никаких эксцессов с их участием не было. А 20-25% их - бывшие жители Костанайской области.

- Могут ли они подвергнуться депортации по требованию РФ? Ведь ясно, что люди не хотят быть мобилизованными на территории своей страны, уезжают из-за этого, - спросил корреспондент «НГ».

- Есть соглашение между Казахстаном и Российской Федерацией о безвизовом порядке пребывания граждан. Ни слова о тех вопросах, что вы упоминаете, там нет . Поэтому иностранные граждане могут себя чувствовать здесь в безопасности, - сказал Дутпаев.

Он напомнил о том, что принимающая сторона - гостиница, хостел, родственники - обязана уведомить миграционную службу о приезде иностранца в течение трех рабочих дней, причем суббота и воскресенье в этот срок не входят. В Костанае сделать это можно по адресу ул. Гоголя, 79 "А" с 8.30 до 18.30, работают без выходных. Отделения миграционной службы есть во всех городах и районах области. Можно сделать уведомления электронно - на портале egov. В свою очередь принимающая сторона может, пользуясь мобильным приложением eQonaq, внести прибывшего в единую систему учета туристов и миграционного контроля, и выдать ему на руки распечатку.

До 90 дней россияне могут находиться в Казахстане без регистрации.

Что делать через три месяца, если нет желания вернуться на родину? В миграционном законодательстве РК отражены 6 причин, по которым можно остаться. Самый простой и надежный способ - легально устроиться в Казахстане на работу. Далее идут - лечение, учеба и т.д. Можно уехать из РК в третью страну и вернуться. Срок пребывания обнулится.

Россияне сейчас активно оформляют Казахстане ИИН как нерезиденты. Как отметил заместитель директора областного филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Шынгыс АШИРБЕКОВ, для удобства в Костанае определен ЦОН, который работает с ними - он располагается по адресу ул. Гашека, 14.