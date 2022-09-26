По прогнозам синоптиков, во вторник, 27 сентября, в северной половине области ожидается дождь, временами переходящий в снег. В среду, 28 сентября, дождь с периодическими порциями снега будет идти на востоке и юго-западе области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае осадки в виде дождя, временами со снегом, пройдут во вторник, в среду будет переменная облачность без осадков.

- Во вторник ночью по области будет 1-6, на юге 11 градуса тепла, на севере ждем 2 градуса мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём на большей части территории области будет +3...+8°С, на юге 13°С. В среду в ночное время термометры покажут 0...+5°С, на севере -5°С. Днём, как и ночью, термометры покажут всего 0...+5°С, на юге +8°С. В Костанае во вторник ночью будет 1-3 градуса тепла, днем 5-7 градусов. В среду температура ещё немного снизится: ночью 0...+2°С, днём +3...+5°С.

Во вторник ожидается северный и северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с на востоке и юге области. В среду ветер будет северный скоростью 9-14 м/с.