Нестабильность напряжения в электросети – обычное дело и для частных домов, и для квартир в многоэтажках. Резкие перепады чреваты поломкой техники, подключенной к сети на момент скачка. Защитить домашнее электрооборудование от поломки помогут стабилизаторы напряжения. Такую технику в Узбекистане без особых сложностей можно купить онлайн на Zon.uz.

Как выбрать стабилизатор напряжения?

На рынке есть довольно много моделей стабилизаторов. Чтобы понять, какой вариант лучше всего подойдет именно для ваших условий, при выборе следует обращать внимание на такие особенности:

количество фаз – бывают одно- и трехфазные модели, для сети 220 В покупают однофазные;

мощность – определяется с учетом суммарной мощности всех устройств в доме с запасом показателя примерно в 30%;

тип стабилизации – бывает электронный (самый популярный), инверторный, релейный (самые дешевые модели), электромеханический;

точность стабилизации – разные модели характеризуются разными показателями точности (от 1 до 10%), оптимальным вариантом считаются модели с показателем в 1-3%.

Стабилизаторы бывают напольные и настенные. Последние более популярные, так как они сравнительно компактные и занимают минимум пространства.

Как понять, что вам стоит купить стабилизатор напряжения?

Если колебания напряжения в сети сохраняются в пределах от 198 до 253 вольт, то можно обойтись без дополнительного оборудования для выравнивания показателей. Такие колебания для большинства видов техники не страшны. Исключение – высокочастотное оборудование. При более сильных колебаниях приспособление для стабилизации незаменимо.

Однако на этот вопрос можно посмотреть и с другой стороны – сложно предугадать, когда и в какое время возможен резкий скачок в электросети. Предотвратить это также никак нельзя. Если в доме есть дорогая техника, работающая от сети, прибор для стабилизации показателей электросети необходим. Выгоднее купить специальное оборудование, чем заново покупать или ремонтировать всю технику в доме. Тем более, что на Zon.uz есть надежные недорогие стабилизаторы.

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