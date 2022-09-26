Выбираем шуруповерт: сетевой или аккумуляторный
Шуруповерт является одним из наиболее востребованных инструментов не только для профессиональных строительных работ, но и для выполнения различных задач по дому. Этот электроинструмент делится на два типа: сетевой и аккумуляторный. Каждый из видов обладает своими преимуществами и недостатками, о которых мы сейчас и расскажем. Также не лишним будет определиться с местом покупки устройства.
Где купить шуруповерт?
При выборе шуруповерта особое внимание стоит уделить месту покупки. Отлично зарекомендовал себя магазин электрических инструментов Партнер, где вы найдете:
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Плюсы и минусы сетевых шуруповертов
Определившись с местом покупки, самое время перейти к перечислению достоинств шуруповертов, которые работают от сети:
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стоимость — цена бытовых моделей значительно ниже аккумуляторных модификаций схожего сегмента;
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вес — инструмент без батареи весит значительно меньше;
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мощность — преимущества в плане мощности особенно ощущаются при снижении уровня заряда аккумулятора;
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морозостойкость — сетевые модели лучше реагируют на воздействие морозов.
Что касается минусов, обязательно стоит упомянуть меньшую мобильность таких устройств. Грубо говоря, вы будете зависеть от длины шнура, а использование удлинителя лишь немного увеличит радиус действия.
Плюсы и минусы аккумуляторных шуруповертов
Достоинства инструмента, работающего от батареи очевидны:
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мобильность;
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высокий уровень безопасности;
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несколько режимов скоростей;
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функциональность.
Среди минусов можно отметить высокую стоимость аккумуляторов. Если вы планируете использовать такой шуруповерт для длительных работ, вам понадобится минимум две батареи.
Сетевые модели все больше уходят в тень своих автономных собратьев, что косвенно доказывается большим количеством аккумуляторных изделий, которые предлагает практически каждый производитель. Оценить выбор и купить любой из типов инструмента вы сможете в интернет-магазине mypartner.kz.
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