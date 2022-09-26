Восемь ЦОНов в шести регионах и двух городах Казахстана будут усилены, чтобы разграничить поток получателей ИИН. Такое решение госкорпорация «Правительство для граждан» приняла в связи с увеличением числа обращений иностранцев.

Теперь иностранные граждане могут обратиться в усиленные ЦОНы по следующим адресам:

г. Костанай, ул. Гашека, 14;

г. Алматы, Жетысуский район, мкр. Кулагер, ул. Серикова, 6а;

г. Астана, ул. Сауран, 7;

г. Павлодар, ул. Павлова, 48;

г. Уральск, ул. Жамбыла, 81/2;

г. Петропавловск, ул. Ауезова, 157;

г. Кокшетау, ул. Ауезова, 189а;

г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 249.

Для получения ИИН нерезидентам необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность, нотариально заверенную доверенность, в случае обращения представителя услугополучателя, а также заявление.

Срок выдачи свидетельства ИИН для иностранцев - 1 рабочий день. Получение ИИН в Казахстане бесплатно для всех.

В пресс-службе госкорпорации отметили, что все ЦОНы в стране работают в штатном режиме с 9:00 до 18:00 в будние дни. Дежурные ЦОНы принимают граждан с 9:00 до 20:00 в будни, по субботам с 9:00 до 13:00. Посетители могут заранее забронировать очередь в ЦОН через приложение «Мобильный ЦОН», eGov mobile, Телеграм-бот EgovKzBot2.0, портал электронного правительства eGov и по номеру единого контакт-центра 1414.