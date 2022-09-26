В Баку национальная сборная Казахстана провела матч заключительного шестого тура группового этапа третьего сезона Лиги наций УЕФА со сборной Азербайджана.

Опасный момент у ворот сборной Казахстана / Фото azerisport.com

После исторической победы над футболистами Беларуси в прошлом туре сборная Казахстана продлила до пяти матчей беспроигрышную серию и впервые после перехода в УЕФА стала победителем группового этапа в турнире под ее эгидой.

На уже ничего не решавший в турнирном положении матч наставник сборной Казахстана выпустил значительно измененный в отличие от предыдущего матча состав. Неизменными остались лишь пять позиций: место голкипера занял Игорь Шацкий («Шахтер), в центре обороны остались Нуралы Алип («Зенит», Санкт-Петербург, Россия) и защитник костанайского «Тобола» Александр Марочкин, а в средней линии играли Аслан Дарабаев («Астана») и Рамазан Оразов («Актобе»). Кроме них на поле вышли еще один защитник «Тобола» Багдат Каиров, компанию которому также составили Тимур Досмагамбетов («Астана») и Марат Быстров («Ахмат», Грозный, Россия), полузащитники Исламбек Куат («Тараз»), выведший сборную с капитанской повязкой, и Эльхан Астанов («Ордабасы») и нападающий Абылайхан Жумабек («Тараз»).

Казахстанцы активно начали встречу и на 4-й минуте Каиров на своем правом фланге перехватил передачу Эльвина Джафаргулиева, ворвался с мячом в штрафную площадь и пробил почти с лицевой линии, но вовремя вышедший навстречу Шахруддин Магомедалиев отвел угрозу от своих ворот.

Постепенно инициатива перешла к азербайджанским футболистам, однако из-за высокого прессинга гостей первую более-менее опасную атаку они провели лишь на 20-й минуте, но удар завершавшего ее Рамиля Шейдаева из пределов штрафной площади заблокировал Каиров. После этого момента гостям более десяти минут практически не удавалось завладеть мячом, но и угрожать сопернику своим воротам они не позволяли.

А на 35-й минуте сборная Казахстана осталась в меньшинстве. Алип, выполняя на половине поля соперника подкат, сбил Рената Дадашова, а после остановки игры с силой оттолкнул схватившего его за футболку Эдди Исрафилова, который также оказался на газоне. Получив за каждое действие по желтой карточке, защитник сборной Казахстана в итоге был вынужден покинуть поле.

Через три минуты хозяева провели атаку по левому флангу, Джафаргулиев от лицевой линии сделал прострел и мяч от ноги Дарабаева едва не влетел в правый от голкипера верхний угол ворот, но Шацкий в последний момент выбил его на угловой. И почти тут же наставник казахстанской сборной укрепил защиту, выпустив вместо единственного нападающего Жумабека еще одного защитника «Тобола» Сергея Малого.

Багдат Каиров прерывает передачу Торала Байрамова / Фото azerisport.com

Второй тайм сборная Азербайджана начала с тремя свежими игроками в средней линии и линии атаки. Однако с однообразными атаками хозяев с прострелами низом с левого фланга и навесными подачами с правого оборона казахстанской сборной справлялась. А на 66-й минуте сборная Азербайджана провела атаку по центру, пытаясь вывести на ударную позицию активного Шейдаева. Адресованную ему в штрафную площадь Филипом Озобичем передачу в падении прервал Каиров, но выбитый им мяч попал в находившегося рядом Марочкина и от него влетел в сетку ворот.

Азербайджанские футболисты, выигрывавшие у сборной Казахстана в последний раз в 2011 году как раз в Баку (3:2) и трижды затем уступавшие «всухую» в 2016 (0:1), в 2018 (0:3) и в этом году (0:2), вдохновились открытием счета и на 74-й минуте развили свой успех. После розыгрыша углового удара на левом краю хозяева продолжили атаку, и вышедший на замену Торал Байрамов сделал передачу забегавшему в штрафную площадь Озобичу, который сместился влево и пробил над голкипером.

Озобич же на 83-й минуте попал в левую крестовину после удара в касание с линии штрафной площади. А уже в добавленное время после удара от лицевой линии прошедшего по левому краю Шейдаева мяч отскочил от защитников к только что вышедшему на замену Анатолию Нуриеву, который, одним движением обманув и защитника, и вратаря, забил третий гол в ворота сборной Казахстана, так и не нанесшей в створ ворот соперника ни одного удара.

Сергей Малый против Алексея Исаева / Фото azerisport.com

Главный тренер национальной сборной Казахстана Магомед АДИЕВ сказал, что его подопечные сыграли слабее после предыдущего матча:

- Мы нуждаемся в сильной перезагрузке. Трудно было найти физические силы. Ментально после эмоций после прошлого тура было сложно прийти в себя. Сегодняшнее поражение болезненное для меня. Где-то даже рад, что так произошло. Есть над чем подумать и сделать анализ для дальнейшего развития. В целом доволен тем местом, которое мы заняли, и что сделали с ребятами. Для нас это большой шаг вперед. Сегодняшнее поражение показало, что у нас есть уязвимые места.