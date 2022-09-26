Число жертв стрельбы в школе российского города Ижевск растет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 5-tv.ru.

Кадр из видео

По последним данным, в результате стрельбы погибли десять человек. Из них пять детей в возрасте от восьми до 15 лет, а также пять взрослых. Еще семь человек получили ранения. Ранее поступала информация о девяти пострадавших.

Напомним, стрельба в школе началась в одном из классов во время урока, куда ворвался мужчина в черном костюме. По последним данным, после совершения преступления он свел счеты с жизнью.

На месте трагедии работают оперативные службы региона. Для оценки ситуации к школе прибыл глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

"Сегодня сразу после поступления в полицию сообщения о стрельбе в школе № 88 города Ижевска сотрудники МВД по Удмуртской Республике выехали на место происшествия и организовали мероприятия, направленные на задержание подозреваемого. В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу", - заявили в республиканском главке МВД РФ.

Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.