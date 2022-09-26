Сборная Казахстана по футболу уступила Азербайджану в заключительном матче группового этапа Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Баку, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Первый гол Казахстан пропустил на 66-й минуте, после того как мяч от Александра Марочкина залетел в ворота. Спустя восемь минут Филлипе Озобич удвоил счет, а под занавес матча Анатолий Нуриев поставил точку - 3:0.

При этом с 37-й минуты Казахстан играл в меньшинстве после удаления защитника Нуралы Алипа.

Ранее казахстанцы обыграли Беларусь и обеспечили себе победу в группе и выход в дивизион В.

Также Казахстан получил право сыграть в стыковых играх к Евро-2024, а в следующем розыгрыше Лиги наций может сыграть с Англией или Францией.