Сборная Казахстана разгромно проиграла Азербайджану в матче Лиги наций с удалением и автоголом
26 сентября 2022, 10:07 | Спорт
Сборная Казахстана по футболу уступила Азербайджану в заключительном матче группового этапа Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в Баку, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Первый гол Казахстан пропустил на 66-й минуте, после того как мяч от Александра Марочкина залетел в ворота. Спустя восемь минут Филлипе Озобич удвоил счет, а под занавес матча Анатолий Нуриев поставил точку - 3:0.
При этом с 37-й минуты Казахстан играл в меньшинстве после удаления защитника Нуралы Алипа.
Ранее казахстанцы обыграли Беларусь и обеспечили себе победу в группе и выход в дивизион В.
Также Казахстан получил право сыграть в стыковых играх к Евро-2024, а в следующем розыгрыше Лиги наций может сыграть с Англией или Францией.
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