23 сентября управление миграционной службы департамента полиции Костанайской области сообщило, что за последние сутки в регион прибыли более тысячи граждан России. "Произошло увеличение миграционного потока в два раза", - отметили в ведомстве.

В разговоре с корреспондентом «НГ» россияне рассказали о мотивах приезда в Казахстан, о ситуации в их стране и личном отношении к войне в Украине (последнее, кстати, было неоднозначным у прибывших).

После объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации в Костанайской области, как, и в других приграничных с Россией регионах Казахстана, наблюдается оживленный поток российских туристов - именно такую цель приезда пока выбрали для себя молодые люди. Возраст – до 35 лет, пол - мужской. Дома оставили «семью, собаку, работу», словом, свою привычную жизнь.

– Долго решались, – рассказывает Иван из Свердловской области. – Формально во всех регионах России принят закон о том, что нельзя покидать место жительства. Это факт останавливал. Потом стали наблюдать, что знакомых из окружения уже мобилизовали. Было непонятное ощущение. Какая-то неопределенность: непонятно, что там, непонятно, что здесь. Непонятно, где лучше... Ночью собрались и уехали.

Иван пересек границу с коллегой Романом. Они работают в небольшой фирме инженерами и продолжают обучение в вузе. В разговоре упомянули, что мобилизация даже четверых специалистов из их организации приведет к тому, что «ее просто закроют - работать будет некому».

Мы встретили Ивана и Романа на улице Костаная, рядом багаж с предметами первой необходимости, во взгляде – усталость и неуверенность. Им, как и многим, кого мы видели вчера, проблема - найти место для ночлега, не говоря уже о возможности обосноваться на длительный срок.

– За последние два дня действительно поступают звонки от россиян. Один раз спрашивали жилье для семьи, – сообщила представитель агентства недвижимости «Городок» Мария ШАГАЕВА. – Звонивший либо сам говорит, что из России, либо в процессе разговора понимаешь, откуда он. Как правило, их интересует срок аренды от одного до шести месяцев.

Но предложить арендное жилье риелторы сейчас не могут. И это, по словам Шагаевой, не связано с потоком российских граждан. Проблема рынка недвижимости – это дефицит, а в ряде случаев и отсутствие предложений.

– Цены, конечно же, поднимутся в такой ситуации, – делает прогноз Шагаева.

Мы успели перекинуться парой слов с парнем, который спешил в один из хостелов Тобыла, где, кажется, помогли найти свободное место.

– Меня наши пограничники чуть-чуть не остановили, спросили: уведомил ли я военкомат, – сказал молодой человек, имени которого мы даже не успели спросить. – Казахстанские пограничники с усмешкой говорят, что слишком много туристов.

Россияне поясняют - несмотря на принятую в регионах норму о запрете на выезд, приказ пограничникам пока не дошел. Поэтому из страны выпускают мужчин призывного возраста.

В обменных пунктах отмечают профицит рубля, а где-то и отсутствие тенге.

– Надо запретить въезд! – к такому решению призывает ответственных лиц представитель одного из обменного пункта Костаная.

Посетители обменника задаются вопросом: кто эти люди, пересекающие сейчас границу - бездельники, трусы? Подобных по характеру эпитетов в адрес молодых российских мужчин вполне хватает и на их родине.

– «Господа уклонисты!». Нас так называют. Когда мы с супругой выезжали из Челябинска, наш перевозчик в разговоре по телефону со своим приятелем, сказал: «Завтрашние предатели родины готовы, сейчас их повезу», – рассказывает житель Челябинской области Давид (21 год), – На границе была такая ситуация - простояли четыре часа ночью, супруга замерзла и, чтобы не переходить границу пешком, мы обратились к одному водителю - есть ли у него свободные места. Он мне ответил: "Нет, иди в военкомат!" И продолжил курить.

– Старшее поколение агрессивно настроено, – добавила супруга Давида Валерия (20 лет). – Там мы чувствуем незащищенность.

Семейная пара рассказала, что еще в феврале-марте планировали уехать, но все никак не удавалось.

– Если бы уехали в марте, сделав тем самым жест, аналогичный с «хлопнуть дверью», «Мы против режима, все, мы уезжаем!», тогда было бы меньше разочарования, – продолжает Давид. – И все люди, которые тогда нам писали, условно: «Валите из страны!», «Не нравится, уезжайте!», сейчас тоже бегут, потому что петух клюнул, идет мобилизация – вынуждены убегать. Грустно, что мы вместе с ними бежим. И сейчас это не жест хлопка дверью, сейчас это жест – спасти себя, спасти семью.

По словам Ивана и Романа, их решение, скорее всего, было продиктовано эмоциями, несмотря на очевидную рациональность мышления молодых людей.

– В таких условиях сложно говорить, что решение было взвешенным. Очень много факторов, сложно оценить. 300 тысяч (мобилизованных - "НГ") - это начало? – разводит руками Иван. – Реально забирают много людей, непонятно, куда еще. Никому это не нравится, честно.

Если для Давида и Валерии все было понятно еще с февраля: «Это война, конечно война! И это наша человеческая позиция», то Ивану сложно объективно дать определение происходящим событиям.

– Неизвестно, опасно там или нет. Неизвестно, что там. Может, война, а может, и нет. Кто его знает, как все пройдет? Может быть, завтра все помирятся? А может, всех загребут? – кажется, будто Иван пытается, задавая себе вопросы, найти на них ответы. – Определённые риски есть там (в Украине - "НГ"). Опять же есть определенные риски в том, что мы уехали, потому что будешь возвращаться, заявят, что ты уклонист: вменяют тебе уголовную статью. Риски есть и здесь (в Казахстане - "НГ"). Поэтому каждый должен взвешивать риски. И считать, что ему лучше.

– Я пацифист, – вступил в разговор Роман, – Но моя способность влиять на ситуацию абсолютно нулевая. Я могу постараться что-нибудь полезнее сделать здесь.

По наблюдениям Давида и Валерии, из числа ровесников, не разделяющих позицию Кремля в отношении Украины, большая часть проживает в больших городах.

– В провинции - поменьше. Здесь большое влияние федеральных каналов, старшего поколения, – говорит Валерия.

– Украинцы не начинали эту войну. Эту войну начала Россия, – говорит Илья из Москвы (25 лет). – Спецоперация была в Сирии с террористами. А это уже настоящая война, когда убивают мирное население. Понимаю, когда Великая Отечественная война была, люди шли на фронт, защищали свою страну. Зачем воевать сейчас?

Илья служил в морской пехоте, прошел в свое время хорошую подготовку. И понимает, что он и его сослуживцы - первые кандидаты на призыв. Но не готов идти на фронт. По его словам - не потому, что боится.

– У меня мама, которой помогаю, собака, и семья. Трудно, конечно, все бросить и уехать. Но не хотел бы, чтобы моя мама узнала, что меня прислали в цинковом гробу... – продолжает Илья.

Он рассказал, что с момента объявления частичной мобилизации в России повсеместно мужчинам разного возраста, от 18-ти до 50 лет, стали приходить повестки в военкомат. Причем, отмечает Илья, людей забирают не только из дома, но и с работы, мест отдыха, даже на улице.

– Я считаю, что эта война никому не нужна. Политики начинают войны, а гибнут мирные люди... - говорит он.

Разные судьбы, разные истории, разные мотивы. Но всех их объединяет страх за свою жизнь и семью, есть и непонимание, что делать и с каким еще сложными ситуациями им придется справится.

Все встретившиеся нам россияне планируют находится в Казахстане максимально долго, насколько это возможно. Пока же им нужно решить ряд бытовых вопросов и задач с трудоустройством. И надеяться, что скоро можно будет вернуться домой без угрозы ограничения свободы.

Фото Сауле КУАНБЕК. Лица собеседников закрыты для их безопасности. По этой же причине мы не спрашивали их фамилии