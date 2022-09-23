По прогнозам синоптиков, в субботу, 24 сентября, осадков не ожидается, но уже в воскресенье, 25 сентября, синоптическая ситуация начнёт меняться, на севере и западе области пройдут грозовые дожди.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В понедельник 26 сентября, дожди с грозами пройдут на севере и западе области, причем на севере прогнозируется сильный дождь. Днём на юге и западе ожидается град.

В Костанае дожди с грозами будут идти в воскресенье и понедельник.

- В субботу ночью будет 7-12, на юге области 15 градусов, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Асель НУРЖАНОВА. - Днем ожидается температура 28-33°С. В воскресенье ночью термометры покажут 8-12°С, на юге 16°С, днём 23-28°С. В понедельник ночная температура будет практически такой же, как в воскресенье - 8-13°С, на юге 16°С. А вот днём температура воздуха начнёт спадать - ожидаем 15-20°С, на юге 23°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 10-12°С, днём 30-32°С. В воскресенье: ночью 8-10°С, днём 28-30°С. В понедельник: ночью 8-10°С, днём 18-20°С.

В субботу синоптики прогнозируют переменный восточный и юго-восточный ветер скоростью 9-14 м/с. В воскресенье и понедельник будет юго-западный ветер, средняя скорость его составит 9-14 м/с, ожидаются периодические усиления до 15-20 м/с.