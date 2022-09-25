Я говорю о нашей власти. Известный экономист Петр Своик на страницах газеты «Время» заявил, что у нас чиновников стало в четыре раза больше чем было при Советской власти. И это при том, что в стране «свободный рынок», государство туда не вмешивается, даже проверка бизнеса запрещена.

Бессилие власти можно наблюдать и в Костанае. 17 сентября город остался без горячей воды. Оказывается, ТОО на территории бывшего химзавода рыло траншею и порвало силовой кабель. Примечательно, что работы вели без разрешения и ни с кем не согласовывали. Власть города ему не указ.

Тот факт, что власть не может справиться с прокатчиками детских машинок в Сити-центре, тоже говорит о том, что бизнес власть игнорирует.

Если власть что-то и делает, то зачастую безрезультатно. Например, заявили о создании технологического хаба. Сколько за 30 лет их создавали. Уже потерян счет и запутались в названиях. Помню, были и продовольственный хаб, и строительный, и транспортный. Где результат?

Думаю, что у нас функционируют всего два хаба. Первый - это хаб по росту цен. Теперь цены все сильнее затягивают узел на шее народа (хаб - это узел какой-то сети). Портал Zakon.kz 14 сентября сообщил - по данным Бюро национальной статистики, доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности, сейчас 43 100 тенге) во втором квартале составила 5,1%, что на 0,3% больше, чем в прошлом году.

И второй хаб, который у нас процветает, это коррупционный хаб. Тот же портал 20 сентября назвал самые коррумпированные министерства Казахстана. По итогам января-августа на уголовных преступлениях попались 111 сотрудников министерств Казахстана. Это на 20,7% больше чем годом раньше. Чаще всего такие преступления совершали сотрудники министерства финансов, министерства сельского хозяйства, министерства индустрии и инфраструктурного развития и министерства обороны. Кстати, в казахстанской армии солдаты не чистят картошку и не моют посуду. Предлагают освободить их и от мытья полов в казармах. Вояки. А в случае боевых действий они что, за собой потащат еще и армию полотеров, поваров и кухонных рабочих? Кроме того, этой «армии» платить надо. А это дополнительное финансирование, а значит, и шире «фронт» для коррупции.

Не отстают от министерских чиновников и сотрудники акиматов. 2 сентября Newtimes.kz сообщил, что за январь-июль 2022 года коррупционные правонарушения совершил 91 служащий акиматов. Это рекордное число за последние годы.

У меня складывается впечатление, что наша власть заинтересована в росте коррупции. Иначе как расценивать намерение ввести в действие правило, по которому завести дело оперативной разработки можно только с разрешения генерального прокурора. Без таких разработок настоящая борьба с преступностью невозможна. А коррупция - это поле только людей, облеченных властью, то есть чиновников. Вот они о себе и заботятся. О народе думать не остается времени.

Основная масса наших чиновников смахивает на того политика из анекдота: «Политика спросили: «Что вы думаете о своем народе?» Он ответил: «Я о плохом стараюсь вообще не думать».

Может, потому в народе и говорят, что 30 лет обещаний хорошей жизни недостаточно для того, чтобы любить отечество. Потому и для повышения мотивизации прохождения срочной воинской службы демобилизовавшиеся казахстанцы смогут поступать в вузы без сдачи ЕНТ. А где патриотизм? Где любовь к Родине и готовность защищать ее?