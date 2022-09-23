В столице Казахстана на «Астана-Арене» состоялся матч пятого тура группового этапа третьего сезона Лиги наций УЕФА, в котором национальная сборная Казахстана принимала команду Беларуси.

Сборная Казахстана - победитель группового этапа в дивизионе «С» Лиги наций УЕФА / Фото kazfootball.kz

После четырех туров казахстанские футболисты с 10 набранными очками лидировали в третьей группе лиги «С», одержав две победы над сборной Словакии (1:0 в гостях и 2:1 дома), переиграв на своем поле команду Азербайджана (2:0) и сыграв вничью со сборной Беларуси (1:1), которая замыкала турнирную таблицу группы.

Та ничья стала второй в матчах с белорусской сборной, которая до этого четырежды выигрывала у сборной Казахстана - в рамках отборочных игр чемпионата мира (в 2009 году 5:1 в Алматы и 4:0 в Бресте) и в рамках Лиги наций (в 2020 году 2:1 в Алматы и 2:0 в Минске). Первая же ничья (1:1) была зафиксирована в Анталье (Турция) в 2011 году в товарищеском матче.

В стартовом составе наставник сборной Казахстана российский специалист Магомед Адиев выпустил на поле трех игроков костанайского «Тобола». В центре защиты рядом с Нуралы Алипом («Зенит», Санкт-Петербург, Россия) расположились Александр Марочкин и Сергей Малый, а в средней линии вместе с Асланом Дарабаевым («Астана»), Бактиером Зайнутдиновым (ЦСКА, Москва, Россия) и Рамазаном Оразовым («Актобе») играл капитан «Тобола» Асхат Тагыберген, выведший и сборную с капитанской повязкой. Еще два игрока костанайского клуба попали в заявку на матч - защитник Багдат Каиров и полузащитник Самат Жарынбетов. Кроме этого, на поле вышли голкипер Игорь Шацкий («Шахтер»), крайние защитники Ян Вороговский («Моленбек», Бельгия) и Михаил Габышев («Астана»), а также нападающий Абат Аймбетов («Астана»).

Гол полузащитника московского ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова стал победным в матче со сборной Беларуси / Фото kazfootball.kz

Являющиеся крайне неудобными соперниками для сборной Казахстана белорусские футболисты уже в самом начале встречи провели быструю атаку по левому флангу, на котором выступающий за «Астану» Макс Эбонг прорвался в штрафную и попытался прострелить от лицевой линии, но Дарабаев выбил мяч на угловой. В ответной атаке заработали угловой удар и хозяева, но оба стандарта не принесли обострения. Вскоре команды еще раз обменялись быстрыми выпадами. Вначале Оразов с левого края штрафной площади сделал передачу в центр, но полузащитник гостей и клуба «Мактаарал» Руслан Юденков выбил мяч, а ответную атаку завершал нападающий клуба «Нефтчи» из Баку Егор Богомольский, но его удар заблокировал Марочкин. На 15-й минуте при розыгрыше очередного углового удара у ворот сборной Казахстана после подачи защитника «Оренбурга» Кирилла Печенина с левого края нападающий кипрского клуба «Неа Саламина» Владислав Климович головой пробил с подступов к вратарской площадки рядом с дальней штангой.

К середине тайма темп игры вырос, и на 24-й минуте, после неудачного розыгрыша углового удара на правом краю у своих ворот хозяева начали быструю контратаку и едва не открыли счет в матче. Аймбетов прошел с мячом по центру и сделал передачу направо Оразову, который выполнил подачу в центр штрафной площади на Дарабаева. Капитан сборной Беларуси и полузащитник кипрского клуба «Арис» (Лимасол) Евгений Яблонский головой выбил мяч, но тот отлетел к Вороговскому, который в касание пробил низом. Мяч попал в ноги стоящему на линии вратарской площадки Дарабаеву, пробившему с разворота, но не сумевшему переиграть голкипера минского «Динамо» Егора Хаткевича. Однако через пять минут сборная Казахстана все же открыла счет. Во время атаки по правому флангу Оразов сделал передачу низом между двумя защитниками в штрафную площадь Габышеву и тот, преследуемый Печениным, пробил в падении в дальний угол впритирку со штангой.

Гости бросились отыгрываться, но острых моментов с игры создать не могли. Однако на второй из четырех добавленных к первому тайму минут белорусы заработали штрафной удар на правом фланге, и после подачи Печенина полузащитник гродненского «Немана» Павел Савицкий из пределов вратарской площадки пробил головой в прыжке по отскочившему от газона мячу и послал его вышедшего навстречу Шацкого в левый от него угол ворот, сравняв счет - 1:1.

Во втором тайме казахстанские футболисты заиграли быстрее и на 56-й минуте заработали два подряд угловых удара на левом краю атаки. При розыгрыше второго из них после подачи Тагыбергена Аймбетов с ближнего угла вратарской площадки головой скинул мяч на дальнюю штангу, но Малый не попал по нему. На исходе часа игры Габышев ворвался по центру в штрафную площадь гостей, переиграл трех защитников и пробросил мяч мимо голкипера, но сделал это слишком сильно, не успев нанести удар по воротам.

Вскоре вместо подуставшего Габышева на поле вышел игрок "Тобола" Багдат Каиров. На 65-й минуте гости провели быструю контратаку по левому флангу, после которой Печенин забежал с мячом в штрафную площадь и сделал прострел на открывавшегося перед воротами вышедшего на замену полузащитника клуба «Ислочь» Руслана Лисаковича. Однако Марочкин прервал передачу, выбив мяч на угловой. На 75-й минуте Оразова поменял полузащитник «Ордабасы» Эльхан Астанов, и через две минуты хозяева заработали угловой удар, а после подачи Тагыбергена с правого фланга Аймбетов из выгодной позиции пробил головой выше ворот. Еще через две минуты Зайнутдинов перехватил передачу соперника в центре половины поля гостей и отдал пас на ход Аймбетову, который по правому краю вбежал в штрафную площадь и в касание, перекинув мяч через Юденкова, сделал ответную передачу в центр, откуда полузащитник ЦСКА пробил под рукой голкипера в левый от него угол ворот и вывел сборную Казахстана вперед - 2:1.

Гости вновь активизировались и на 85-й минуте только что вышедший на замену защитник БАТЭ Владислав Малькевич заработал угловой удар на левом краю атаки. После подачи Печенина мяч прилетел на правый край штрафной площади, где его остановил грудью Яблонский, а вторым ударом пробил в ближний угол ворот, однако Шацкий успел среагировать на этот удар и выбил мяч на угловой. На 87-й минуте Зайнутдинова и Аймбетова сменили впереди соответственно Исламбек Куат («Астана») и Абылайхан Жумабек («Тараз»).

Надежную игру продемонстрировал защитник «Тобола» Александр Марочкин / Фото sports.kz

Концовка поединка выдалась достаточно нервной, причем Астанов и Тагыберген даже заработали желтые карточки. А для капитана сборной предупреждение стало вторым, после чего он покинул поле. Но произошло это в добавленные четыре минуты, и воспользоваться численным перевесом гости уже не успели.

Главный тренер национальной сборной Казахстана Магомед АДИЕВ после матча поблагодарил за поддержку присутствовавших на матче почти 30 тысяч болельщиков и сказал:

- Хотелось бы, чтобы «Астана-Арена» всегда была заполнена на матчах сборной. Футбол многогранен, результат может быть любым, но то, что наши парни будут играть с большим сердцем - это я вам обещаю! Мы чувствовали и поддержку, и ответственность. Это немного давило, но мы старались не отвлекаться. Первый тайм у нас получился немного рваным, эпизодами выпадали из игры. У ребят была определенная скованность. Некоторые тактические моменты, которые мы запланировали, у нас не всегда получались. Во втором тайме решили отойти от перестановок и стали играть проще, в классический футбол. Получился очень хороший второй тайм, и мы не дали усомниться в своей победе. Следующий матч со сборной Азербайджана не должен нести формальности. Мы вытащили много эмоций и будет тяжело, это понятно. Но мы - национальная сборная, и я не потерплю, чтобы мы на какие-то игры выходили для формальности. Конечно, будем прилагать усилия.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев после исторической победы сборной Казахстана написал в Twitter: «Одержав победу над командой Беларуси, казахстанские футболисты заняли первое место в своей группе Лиги наций. Это большой успех. Поздравляю наших спортсменов и желаю им новых достижений в этом популярном виде спорта».

Отреагировал на победу и УЕФА, на сайте которого появилась такая информация: «Казахстан сотворил историю, досрочно став победителями группы «С3». Для команды Магомеда Адиева этот результат можно назвать неожиданным. В группе со Словакией в Казахстан мало кто верил».

Заключительный поединок группового этапа со сборной Азербайджана казахстанские футболисты проведут в гостях 25 сентября.