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Костанаец вызвал полицию из-за литеры "Z" на автомобиле

23 сентября 2022, 10:51 |  Общество

По словам читателя, приславшего это видео в редакцию "НГ", машина в таком виде простояла минимум сутки. Авто было припарковано возле дома на ул. Темирбаева, 39.

 

"НГ" запросила комментарий в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

- Владелец обратился в полицию с заявлением о том, что изображение нанесли неизвестные лица на машину. Заявление зарегистрировано по факту повреждения чужого имущества, - сообщили в ДП.