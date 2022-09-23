Казахстанские оппозиционеры обсуждают возможность консолидации для выдвижения единого кандидата на выборы президента. Смогут ли они найти реального конкурента для Касым-Жомарта Токаева? Да. В народе растет недовольство действиями правительства, которое назначил президент.

Да. Если этот кандидат выступит с привлекательной для избирателей программой.

Нет. Оппозиция может только критиковать власть, а на что-то большее не способна.

Нет. У действующего президента Казахстана высокий уровень доверия электората.

