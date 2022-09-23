Костанаец вызвал полицию из-за литеры "Z" на автомобиле
23 сентября 2022, 10:51 | Общество
По словам читателя, приславшего это видео в редакцию "НГ", машина в таком виде простояла минимум сутки. Авто было припарковано возле дома на ул. Темирбаева, 39.
"НГ" запросила комментарий в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
- Владелец обратился в полицию с заявлением о том, что изображение нанесли неизвестные лица на машину. Заявление зарегистрировано по факту повреждения чужого имущества, - сообщили в ДП.
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