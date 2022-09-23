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Бесплатный проезд и скидки - Что готовят ко Дню пожилых в Костанае?

23 сентября 2022, 11:00 |  Общество

Как и в предыдущие годы пенсионеры смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. Так5ая возможность у них будет в течение двух дней - 30 сентября и 1 октября, сообщили в акимате Костаная.

Кроме того, в пятницу, 30 сентября, пройдет концерт, посвещенный Дню пожилого человека, а в шести банях и парикмахерских пенсионеры смогут получить услуги со скидкой.

Мероприятия, приуроченные ко Дню пожилых

№ п/п

Дата и время проведения

Наименование мероприятия

Место проведения

1

30.09.2022 г.,

11.00

Торжественный концерт, посвященный Дню пожилого человека

ДК «Мирас»

2

30.09.2022 г.,

9.00 - 12.00

Организация бесплатного прохождения скрининга с измерением уровня холестерина, сахара в крови и консультацией специалистов

Городские поликлиники № 1, 2, 3, 4, 5

3

24.09.2022 г.,

9.00 – 14.00

Реализация товаров со скидкой для пожилых людей на сельскохозяйственной ярмарке

Сити-центр

4

30.09.2022 г.,

01.10.2022 г.

Бесплатный проезд всех пенсионеров в общественном городском транспорте

Общественный транспорт

 Список бань и парикмахерских, которые будут оказывать услуги пенсионерам со скидкой

(с 26 сентября по 31 октября 2022 года)

Услуги

Место

Цена, тенге

Цена пенсионерам, тенге

1

Бани

Городская баня по пр. Н.Назарбаева

1500

800

2

Баня «Самал»

1200

700

3

Ленинградская баня

 

понедельник-среда 800

4

Общественная баня «Рахат»

1000

800

5

Общественная баня «ЭРА» по ул. Пушкина, 230

1200

600

6

Общественная баня по ул. Набережная, 11

1000

600

7

Парикмахерские

Парикмахерская «Анжелика», пр. Н. Назарбаева, 139

1500

1200

8

Просто стрижка по пр. Аль-Фараби, 45

1600

890

с 10:00 до 12:00

9

Учебный центр «Глобус» по ул. Амангельды, 72

500

400