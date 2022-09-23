Как и в предыдущие годы пенсионеры смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. Так5ая возможность у них будет в течение двух дней - 30 сентября и 1 октября, сообщили в акимате Костаная.

Кроме того, в пятницу, 30 сентября, пройдет концерт, посвещенный Дню пожилого человека, а в шести банях и парикмахерских пенсионеры смогут получить услуги со скидкой.

Мероприятия, приуроченные ко Дню пожилых



№ п/п Дата и время проведения Наименование мероприятия Место проведения 1 30.09.2022 г., 11.00 Торжественный концерт, посвященный Дню пожилого человека ДК «Мирас» 2 30.09.2022 г., 9.00 - 12.00 Организация бесплатного прохождения скрининга с измерением уровня холестерина, сахара в крови и консультацией специалистов Городские поликлиники № 1, 2, 3, 4, 5 3 24.09.2022 г., 9.00 – 14.00 Реализация товаров со скидкой для пожилых людей на сельскохозяйственной ярмарке Сити-центр 4 30.09.2022 г., 01.10.2022 г. Бесплатный проезд всех пенсионеров в общественном городском транспорте Общественный транспорт

Список бань и парикмахерских, которые будут оказывать услуги пенсионерам со скидкой

(с 26 сентября по 31 октября 2022 года)

