Бесплатный проезд и скидки - Что готовят ко Дню пожилых в Костанае?
Как и в предыдущие годы пенсионеры смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. Так5ая возможность у них будет в течение двух дней - 30 сентября и 1 октября, сообщили в акимате Костаная.
Кроме того, в пятницу, 30 сентября, пройдет концерт, посвещенный Дню пожилого человека, а в шести банях и парикмахерских пенсионеры смогут получить услуги со скидкой.
Мероприятия, приуроченные ко Дню пожилых
|
№ п/п
|
Дата и время проведения
|
Наименование мероприятия
|
Место проведения
|
1
|
30.09.2022 г.,
11.00
|
Торжественный концерт, посвященный Дню пожилого человека
|
ДК «Мирас»
|
2
|
30.09.2022 г.,
9.00 - 12.00
|
Организация бесплатного прохождения скрининга с измерением уровня холестерина, сахара в крови и консультацией специалистов
|
Городские поликлиники № 1, 2, 3, 4, 5
|
3
|
24.09.2022 г.,
9.00 – 14.00
|
Реализация товаров со скидкой для пожилых людей на сельскохозяйственной ярмарке
|
Сити-центр
|
4
|
30.09.2022 г.,
01.10.2022 г.
|
Бесплатный проезд всех пенсионеров в общественном городском транспорте
|
Общественный транспорт
Список бань и парикмахерских, которые будут оказывать услуги пенсионерам со скидкой
(с 26 сентября по 31 октября 2022 года)
|
№
|
Услуги
|
Место
|
Цена, тенге
|
Цена пенсионерам, тенге
|
1
|
Бани
|
Городская баня по пр. Н.Назарбаева
|
1500
|
800
|
2
|
Баня «Самал»
|
1200
|
700
|
3
|
Ленинградская баня
|
|
понедельник-среда 800
|
4
|
Общественная баня «Рахат»
|
1000
|
800
|
5
|
Общественная баня «ЭРА» по ул. Пушкина, 230
|
1200
|
600
|
6
|
Общественная баня по ул. Набережная, 11
|
1000
|
600
|
7
|
Парикмахерские
|
Парикмахерская «Анжелика», пр. Н. Назарбаева, 139
|
1500
|
1200
|
8
|
Просто стрижка по пр. Аль-Фараби, 45
|
1600
|
890
с 10:00 до 12:00
|
9
|
Учебный центр «Глобус» по ул. Амангельды, 72
|
500
|
400
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