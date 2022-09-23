Число дежурных ЦОНов увеличили в Костанае
23 сентября 2022, 10:06 | Государство
Теперь по субботам будут работать 20 отделений спецЦОНов по всему Казахстану. Такое решение госкорпорация «Правительство для граждан» приняла в связи с высокой загруженностью.
- Забронировать очередь можно заранее через приложение «Мобильный ЦОН», eGov mobile, Телеграм-бот EgovKzBot2.0, eGov и по номеру единого контакт-центра 1414, - отметили в пресс-службе.
СпецЦОНы будут принимать заявки по госуслугам по субботам с 9.00 до 13.00 по времени региона, выдача документов будет происходить с 09.00 до 15.00. В будние дни СпецЦОНы также работают по двойному графику. С 9.00 до 16.30 - прием документов, с 9.00 до 18.00 - выдача документов.
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