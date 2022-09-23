Сборная Казахстана по футболу на своем поле победила команду Беларуси и выиграла группу в Лиге наций, передает корреспондент Vesti.kz. Национальная сборная добилась сразу двух достижений в истории.

Игра в Астане завершилась со счетом 2:1. Казахстанцы открыли счет в матче, когда забил супергол Михаил Габышев, а болельщики потроллили конкурентов по квартету.

Победный гол забил на 79-й минуте Бахтиер Зайнутдинов после передачи Абата Аймбетова. Соперники ошиблись, посчитав, что казахстанцы оказались в офсайде.

Ответный мяч в конце первого тайма на себя записал Павел Савицкий. В матче было показано семь желтых карточек: помимо Зайнутдинова, были предупреждены Аслан Дарабаев и Эльхан Астанов. За две желтые карточки поле покинул Асхат Тагыберген.

Таким образом, Казахстан впервые в истории противостояний обыграл Беларусь и вышел дивизион В.

В другом матче группы, который начнется в ночь с 22 на 23 сентября, Словакия на своем поле примет Азербайджан.

Добавим, что 25 сентября Казахстан сыграет в Баку с Азербайджаном, а подопечные Магомеда Адиева имели несколько вариантов на повышение в дивизионе.