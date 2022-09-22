Два человека погибло при столкновении "Форда" и большегруза в Костанайской области
22 сентября 2022, 21:33 | Происшествия
Авария произошла сегодня, 22 сентября, около 15.00 на 400 км трассы Алматы-Екатеринбург. 57-летний водитель автомобиля «Форд» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с большегрузной машиной под управлением 30 -летнего водителя, сообщает департамент полиции Костанайской области.
В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины скончались на месте от полученных травм. Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК (нарушение ПДД).
В ДП отметили, что только за сентябрь в регионе зарегистрировано 6 ДТП, в которых погибло 7 человек и 4 получили травмы.
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