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Два человека погибло при столкновении "Форда" и большегруза в Костанайской области

22 сентября 2022, 21:33 |  Происшествия

Авария произошла сегодня, 22 сентября, около 15.00 на 400 км трассы Алматы-Екатеринбург. 57-летний  водитель автомобиля «Форд» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с большегрузной машиной под управлением 30 -летнего  водителя, сообщает департамент полиции Костанайской области

 

В результате ДТП   водитель и  пассажир легковой машины  скончались на месте от полученных травм.  Начато  досудебное расследование по статье 345 УК РК (нарушение ПДД).

В ДП отметили, что только за сентябрь в регионе  зарегистрировано 6 ДТП, в которых  погибло 7 человек и  4 получили травмы.