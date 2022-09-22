Грузовик с зерном столкнулся с поездом в Костанае
22 сентября 2022, 15:53 | Происшествия
ДТП произошло сегодня, 22 сентября, в 15.09 на железнодорожном переезде на ул. Узкоколейной. Видео с места происшествия с рассыпанным по дороге зерном в редакцию "НГ" прислал читатель.
- Сегодня 15.09 на подъезных путях произошло дтп, в котором поезд совершил столкновение с прицепом грузового автомобиля. В кузове находилось зерно. На месте работают сотрудники местной полицеской службы, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
При ДТП никто не пострадал. Как произошла авария и кто виновник в ДП обещали сообщить позже.
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