ДТП произошло сегодня, 22 сентября, в 15.09 на железнодорожном переезде на ул. Узкоколейной. Видео с места происшествия с рассыпанным по дороге зерном в редакцию "НГ" прислал читатель.

- Сегодня 15.09 на подъезных путях произошло дтп, в котором поезд совершил столкновение с прицепом грузового автомобиля. В кузове находилось зерно. На месте работают сотрудники местной полицеской службы, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

При ДТП никто не пострадал. Как произошла авария и кто виновник в ДП обещали сообщить позже.