26-летний житель областного центра обокрал три ювелирных магазина. В четвертом полицейские задержали любителя ювелирки с поличным. Подробности краж рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

- Заявления о кражах золотых изделий поступили в управление полиции Костаная сразу от трех владельцев магазинов и бутиков. Все преступления были совершены по одному сценарию, - рассказали в пресс-службе. - Неизвестный мужчина просил показать ему золотые украшения, долго выбирал, просил принести другие модели колец и сережек, а когда продавец отвлекалась, незаметно похищал изделия.



Затем покупатель отказывался от покупок и покидал бутик. Когда продавец начинала раскладывать товар по местам, обнаруживалась пропажа.

Полиция начала досудебное расследование по статье 188 УК РК (кража). В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий полицейские задержали 26-летнего костанайца, у которого изъяли вещественные доказательства. Его задержали с поличным при попытке совершения кражи в еще одном ювелирном бутике.

Полиция проверяет причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений. Общий ущерб составил более одного миллиона тенге.