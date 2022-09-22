Депутат мажилиса, член фракции партии Amanat Аманжан Жамалов предложил изъять у единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Казахстана нераспределенную прибыль в 211 млрд тенге и направить на решение социальных вопросов, передает КазТАГ.

«Правительству следует изъять у ЕНПФ нераспределенную прибыль - 211 млрд тенге, в качестве дивидендов в бюджет, и направить их на решение социальных вопросов», - предложил Жамалов в депутатском запросе на заседании мажилиса в среду.

По его словам, нужно рассмотреть вопрос о передаче ЕНПФ в прямое ведение правительства, возможно под управление минтруда и социальной защиты населения, а счетному комитету - проверить обоснованность и эффективность расходов ЕНПФ за последние годы.

За годы своего существования ЕНПФ накопил, в том числе, из комиссий, взимаемых с пенсионных взносов казахстанцев, нераспределенную прибыль в 211 млрд тенге, и она остается в распоряжении ЕНПФ, управляется и распределяется им по своему усмотрению.

«Юридически, это - уже не деньги вкладчиков, это как бы уже собственные средства ЕНПФ»,- подчеркнул Жамалов.

9 сентября на встрече в Министерстве труда и социальной защиты населения РК активисты движения за снижение пенсионного возраста в Казахстане высказали свои претензии к ЕНПФ. По его словам, есть большое общественное недовольство в обществе эффективностью работы ЕНПФ. Он напомнил, что за 7 месяцев 2022 года доходность активов ЕНПФ составила всего 9,6% годовых.

«В то время как годовая инфляция уже на сегодня составляет 16,1%. То есть реальная доходность пенсионных накоплений отрицательная. Можно твердо сказать, что у ЕНПФ нет эффективной инвестиционной стратегии. 44% активов ЕНПФ вложено в облигации министерства финансов, и основная доходность ЕНПФ обеспечивается опять же за счет бюджета. По факту получается, что они «залезли на шею бюджета и свесили ноги», так как доходности по другим инструментам фактически нет», – сказал Жамалов.