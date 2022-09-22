Во избежание ДТП на животных хотят наносить светоотражающий аэрозоль в Казахстане, сообщает КазТАГ сол ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

Источник фото: КазАвтоЖол

«В целях повышения безопасности дорожного движения на аварийно-опасных участках автомобильных дорогах республиканского значения каждым филиалом общества будут выполнены дополнительные мероприятия:

Хозяева домашних животных (живущие близ республиканских автодорог) будут оснащены светоотражающими лентами для повязки, а также светоотражающим аэрозолем. Кроме того, продолжится и разъяснительная работа.

Планируется увеличить количество шумовых полос на аварийно-опасных участках республиканских трасс.

Будет установлено дополнительное количество стробоскопов и сетчатого ограждения», - говорится в сообщении.

Указывается, что средства будут взяты из выделенного бюджета на содержание республиканских трасс.

Как известно, на трассах часто происходят ДТП с участием скота.

Согласно информации «КазАвтоЖол», на трассах находится 320 штук скотопрогонов и 1,1 тыс. погонных метров сетки от скота, установлены «электропастухи», 10 тыс. дорожных знаков, в том числе знаки «Перегон скота» и «Дикие животные».

Также указывается, что в Туркестанской области в эксплуатацию сданы три новых надземных пешеходных перехода.