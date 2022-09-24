У атеистов типа меня прошедший в Астане VII съезд лидеров мировых и традиционных религий не вызвал каких-то эмоций. Ну прошел и прошел, о нем и комментарии в СМИ были скромные и носили рядовой характер. Между тем, как минимум, два момента заслуживают внимания.

Первый - сам факт проведения этого съезда у нас. Мы ведь помним, сколько подобных форумов, курултаев проводилось в Казахстане по воле Елбасы. И народ с удовольствием ехал сюда, зная, что им оплатят командировочные расходы, размещение, питание и увеселительные мероприятия из средств госбюджета. Нам же впаривали, что это способствует авторитету Казахстана в мире. Хотя думающие люди понимали, что гостей привлекала халява за наш с вами счет, и НАН больше заботился о собственном авторитете и величии. К тому же им владело почти маниакальное желание получить Нобелевскую премию мира. Для этого использовались элементы подкупа. К примеру, в 2012 году норвежский Союз велосипедистов (?!) вдруг выступил с инициативой выдвинуть Нурсултана Назарбаева на упомянутую премию. Уверен, они и сегодня могут не найти РК на карте мира, да и кто знает о существовании этого Союза? А проведение ЭКСПО-2017, на которое ухлопали $3,5 млрд, абсолютно не оправдавшего ни финансовых затрат, ни экономического эффекта, ни привлечения туристов? Последних заменили школьники и армейские части РК, совершавшие ежедневные карусели вокруг турникетов для улучшения статистики.

Помня о недавнем прошлом, невольно задумываешься, так ли необходим был этот съезд и не повторяет ли г-н Токаев сомнительные шаги предшественника в тот момент, когда статистика ЮНЕСКО отмечает, что 15 млн казахстанцев живут в нищете.

Достоин внимания и тот факт, что о славном сыне казахского народа, поэте и мыслителе Абае Кунанбаеве вспомнил не Токаев и его свита, а Папа Римский Франциск. Нет сомнения, что он хорошо знаком и разделяет истины из «Слов назидания». Мне почему-то думается, что наша элита никогда не открывала эту книгу и не может цитировать выдержки оттуда. Да, у нас на словах признают личность Абая, называют в память о нем улицы, площади, учреждения культуры, населенные пункты. Это так типично для Казахстана времен Назарбаева, который за время правления ни разу, на моей памяти, не процитировал Абая.

У нас улицы забиты баннерами с примитивными высказываниями экс-президента. Сейчас, вероятно, их будут тихо убирать и заменять фразами а-ля Токаев, но у Абая пока шансов маловато. Ну не могут наши ханы терпеть около себя кого-то умнее их. Поэтому мы не слышим из их уст ссылки на Гегеля или Канта, не говоря уже о Платоне или Сократе.

В наших школах, и то только с обучением на казахском языке, есть немного часов, посвященных Абаю. Ну конечно, откуда у «болашаковцев», получивших образование на Западе, может быть любовь и внимание к выдающимся в прошлом землякам. Для них главное - не забота о грамотно, интеллектуально развитом поколении, а умение вовремя польстить руководству и отметиться очередной реформой, уже приведшей к развалу сферы образования и превратившей ее из сферы педагогики и воспитания в сферу услуг. Как в торговле.