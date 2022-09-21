По прогнозам синоптиков, в ближайшие трое суток, 22-24 сентября, на всей территории области ожидается переменная облачность без осадков.





Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- В четверг-пятницу ночами на большей части территории будет 5-10 градусов, на севере +2, а на юге +15 градусов, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Асель НУРЖАНОВА. - В дневное время воздух прогреется до 25-30 градусов. В ночь на субботу на большей части территории термометры покажут 8-13°С, на юге 16°С, днём будет 23-28°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг и пятницу: ночью 8-10°С, днём 26-28°С. В субботу: ночью 10-12°С, днём 25-27°С.

В четверг синоптики прогнозируют юго-восточный ветер скоростью 9-14 м/с. В пятницу и субботу ожидается переменный восточный и юго-восточный ветер скоростью 7-12 м/с.