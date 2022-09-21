На увеличение субсидирования сахарной свеклы, сданной на переработку, в следующем году планируют выделить 11,5 млрд тенге, передает Informburo.kz.

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Стоимость тонны сданной на переработку сахарной свеклы с 2023 года вырастет с 30 тысяч до 40 тысяч тенге. Норму субсидирования увеличат с 15 тысяч до 25 тысяч тенге за тонну, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Расходы хозяйств на возделывание сахарной свеклы ежегодно растут и в текущем году затраты на 1 га составили от 900 тысяч до 1 млн тенге.

"Рентабельность сахарной свеклы будет доведена до уровня таких культур, таких как кукуруза, рапс и соя", – добавили в министерстве.

Вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек также отметил, что государство продолжит оказывать поддержку свекловодам, уже разработан план по развитию сахарной отрасли. На увеличение субсидирования сахарной свеклы, сданной на переработку, в следующем году планируют выделить 11,5 млрд тенге бюджетных средств. Также на сегодня субсидируется 50% стоимости семян, гербицидов, удобрений, 25% стоимости техники, при этом в новых правилах субсидирования планируется актуализация установленных лимитов максимальной допустимой стоимости техники.

"Прорабатывается вопрос увеличения норматива возмещения до 50% на приобретение свеклоуборочных комбайнов. Предполагается, что новые правила господдержки начнут действовать с 2023 года", – сообщил Абулхаир Тамабек.

В комплексном плане по развитию сахарной отрасли до 2026 года предусмотрено увеличение посевных площадей свеклы до 38 тысяч га.