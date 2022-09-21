О новом способе оплаты взносов ОСМС для самозанятых и начале кампании по прикреплению к поликлиникам рассказал сегодня, 21 сентября, на брифинге в РСК директор филиала по Костанайской области НАО «Фонд социального медицинского страхования» Батырбек НУРГАЛИЕВ

Сейчас в регионе 31 медицинская организация оказывает услуги в рамках первичной медико-санитарной помощи. В том числе 26 государственных и 5 частных. Все они зарегистрированы в базе данных поставщиков ФСМС. В 2022 году в базу данных включены поликлиника № 6 Костаная (в районе Жана-кала) и медицинский центр "Евразия" в Рудном.

Ежегодно осенью каждый совершеннолетний казахстанец может выбрать клинику, в которой, по его мнению, он получит качественную медицинскую помощь.

- Здесь очень важно учитывать момент, что многие услуги, оказываемые поликлиниками, осуществляются дистанционно или посредством выездных мобильных бригад. Поэтому очень важно, чтобы принимался во внимание принцип территориальной близости, - отметил Нургалиев. - За гражданами, которые не воспользовались правом свободного выбора, сохраняется та же медицинская организация, к которой они были прикреплены в течение предыдущего года. То есть, если человека все устраивает в его поликлинике, никаких действий предпринимать не нужно. Прикрепиться к медорганизации можно тремя способами: посредством веб-портала электронного правительства, обратившись в ЦОН или в медорганизацию.

Кроме того, в течение года в случае смены места жительства можно выбрать медицинскую организацию по новому адресу.

5 сентября 2022 года начал действовать новый механизм оплаты взносов в ОСМС.

- Раньше самостоятельные плательщики платили 5% от минимальной заработной платы в месяц, - напомнил Нургалиев. - Причем платеж должен был осуществляться каждый месяц в течение года. Если имелись пропуски, то данное лицо теряло статус застрахованности. В настоящее время, учитывая, что в стране порядка 136 000 человек не имеет статуса застрахованных, по причине того, что у них нет платежей в течение 12 месяцев или имеются пропуски в платежах, правительство разработало альтернативный способ, позволяющий оплатить ОСМС за 12 месяцев вперед.

Граждане, потерявшие статус застрахованного из-за пропусков платежей, могут не погашать задолженность, а получить статус, заплатив за 12 месяцев вперед.

Фото РСК