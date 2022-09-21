Лесопилка горела сегодня утром в Костанае
21 сентября 2022, 14:39 | Происшествия
Пожар начался сегодня, 21 сентября, на лесопилке по ул. Уральской 37 «Б». Сообщение о возгорании на частной территории поступило на пульт «112» в 7:36.
- В 7:43 пожарные уже прибыли на место и принялись тушить огонь. На общей площади 100 кв.м горела крытая лесопилка и пиломатериалы. Причина возгорания на данный момент устанавливается, обошлось всё без жертв и угрозы распространения огня, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
Ликвидировать пожар удалось в 09:10. В тушении принимали участие 16 человек личного состава и 6 единиц техники.
Фото предоставлено ДЧС КО
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