Со следующего года поставщики будут работать строго в соответствии с меню и ценами, указанными организатором конкурса в конкурсной документации, передает Informburo.kz.

Асхат Аймагамбетов / Фото facebook.com/askhat.aimagambetov

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов рассказал, что именно изменится в организации питания казахстанских школьников.

В правила организации питания в школах внесли изменения, направленные на регулирование цен в столовых.

"Теперь после заключения новых договоров на обеспечение питания с поставщиками услуг цены в школьных столовых, в том числе на буфетную продукцию (напитки и прочие) будут формироваться с учётом средних рыночных цен, а не произвольно по усмотрению поставщиков услуг. При этом за основу возьмут базу данных на портале госзакупок и сведения органов статистики. Это позволит предотвратить завышенное ценообразование в столовых", – написал Аймагамбетов.

Министр объяснил, что теперь поставщики будут работать строго в соответствии с меню и ценами, указанными организатором конкурса в конкурсной документации. Это делается для исключения рисков изготовления и реализации запрещённой продукции и формирования рыночных, но не завышенных цен на буфетную продукцию.

"Для того, чтобы родителей могли проинформировать о питании или попросить оценить его качество, будут поэтапно вводить норму по публикации на образовательном ресурсе фото блюд, меню, стоимости с возможностью для пользователей оценки качества услуг и безналичной оплаты, преимущественно в городских школах", – пояснил он.

Также в нововведениях предусмотрели возможность внесения местными исполнительными органами изменений в договоры о закупках в части изменения цен на продукты с учётом уровня инфляции. Это сделали для бесперебойного обеспечения детей питанием, особенно в детских садах, детских домах.

По словам министра, в связи с удорожанием продуктов нередки случаи, когда в январе по итогам госзакупок заключается договор, по которому, например, 1 кг картофеля стоит 100 тенге. Но через несколько месяцев поставщик отказывается поставлять товар, и организация остаётся без продуктов.

"Понятно, что следуют судебные процедуры, включение в перечень недобросовестных поставщиков, но большинство поставщиков это не смущает – открывается новая организация, которая продолжает работать. Но детский сад в это время не может обеспечивать питание детей. Теперь, согласно новой норме, акиматы в таких случаях заключают допсоглашение в соответствии с актуальными средними ценами на данную продукцию для бесперебойного обеспечения организаций. Также мы начали работу по обновлению подходов к формированию школьного меню", – заключил министр.

Однако все эти нововведения смогут реализовать после заключения новых договоров с поставщиками услуг, то есть только со следующего года. В трёх школах Алматы проводится пилотный проект, направленый на оптимизацию процесса организации питания.