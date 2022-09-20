На учения призваны военнообязанные, числящиеся в бригаде территориальной обороны Костанайской области. С ними проводятся занятия по основным предметам боевой учебы, сообщается на сайте Министерства обороны РК.

"Обеспечить межведомственную координацию, отработать элементы взаимодействия разноведомственных сил, проверить состояние мобилизационной готовности уполномоченных органов и подразделений территориальной обороны – эти и другие задачи будут поставлены перед участниками комплексного учения", - говорится в сообщении.

Комплексное учение пройдет в два этапа, его активная фаза начнется 21 сентября. В течение пяти дней представители госорганов и силовых ведомств по утвержденному плану отработают различные сценарии преодоления кризисных ситуаций и противодействия внешним угрозам.

В рамках учения на некоторых улицах областного центра будет ограничено движение, о чём сообщат дополнительно.