В четырех городах - Болонье (Италия), Гамбурге (Германия), Глазго (Шотландия) и Малаге (Испания) - прошли матчи группового этапа финальной стадии Кубка Дэвиса (Davis Cup) - командного чемпионата мира по теннису среди мужских сборных, история которого начинается с 1900 года.

Поединок с Томми Полом (США) стал для Михаила Кукушкина 50-м за сборную Казахстана / Фото ktf.kz

В число 16 сборных пробилась и сборная Казахстана, одержавшая в квалификации победу над теннисистами Норвегии и поднявшаяся после этого на 9-е место в рейтинге мужских сборных Международной федерации тенниса (ITF), под эгидой которой с 1979 года проводятся эти соревнования.

Казахстанские теннисисты, в третий раз вышедшие в финальную стадию Кубка Дэвиса, по результатам жеребьевки попали в группу «D» вместе с мужскими теннисными сборными Великобритании, Нидерландов и США.

Встречи проходили в крупнейшем городе Шотландии - Глазго, на хардовом покрытии, уложенном под крышей многофункционального стадиона «Emirates Arena», открытого в октябре 2012 года к Играм Содружества-2014.

По результатам группового этапа определялись восемь лучших команд - по две из каждого квартета, которые в ноябре по системе с выбыванием выявят обладателя Кубка Дэвиса 2022 года. По словам капитана команды Юрия Щукина, казахстанским теннисистам досталась непростая группа - в составах команд-соперниц выступают игроки из числа лидеров мирового рейтинга.





Мужская сборная Казахстана по теннису в Глазго (Шотландия) на открытии финального этапа Кубка Дэвиса / Фото ktf.kz

В борьбе за одну из путевок в стадию плей-офф в своей группе сборная Казахстана на старте встретилась с командой Нидерландов. Сначала на корт вышли не игравшие ранее друг с другом вторые номера команд 34-летний Михаил Кукушкин, занимающий 221-е место в рейтинге АТР и 26-летний Таллон Грикспур (48-е место). Казахстанец уступил в первом сете 1:6, а во втором одержал победу - 6:3. В решающем третьем сете исход поединка решил один брейк, который реализовал нидерландский теннисист - 6:3, принеся первую победу своей сборной.

В поединке также не встречавшихся до этого между собой лидеров сборных 25-летний Александр Бублик (44-е место) уступил в трех сетах Ботику ван де Зандсхулпу (35-е место) - 6:3, 1:6, 4:6.

В заключительной парной встрече Александр Бублик и Александр Недовесов (58-я ракетка мира в парном разряде) одержали верх над Матве Мидделкопом (24-я ракетка мира в паре) и Уэсли Колхофом (4-я ракетка мира в паре) со счетом 6:4, 1:6, 6:3. А наша сборная уступила в казахстанско-нидерландском противостоянии со счетом 1:2.

На счету Александра Недовесова и Александра Бублика победы на групповом этапе над одними из сильнейших в мире в парном разряде теннисистами Матве Мидделкопом и Уэсли Колхофом из Нидерландов и Радживом Рамом и Джеком Соком из США / Фото ktf.kz

Во втором матче групповой стадии казахстанцы встретились с теннисистами США, принимающими участие в Кубке Дэвиса с самого первого его розыгрыша и с 32 победами являющимися рекордсменами этого турнира, носящего имя игрока первого состава сборной США Дуайта Дэвиса. Сборная Казахстана впервые играла с командой США и уступила в упорной борьбе со счетом 1:2.

В стартовом поединке Кукушкин в своем 50-м юбилейном матче за сборную проиграл Томми Полу (29-я ракетка мира) - 1:6, 4:6. Затем Бублик уступил 12-й ракетке мира Тейлору Фрицу 6:7 (6:8), 6:1, 3:6. В заключительной парной встрече Недовесов и Бублик обыграли вторую ракетку мира в парном разряде Раджива Рама и Джека Сока, занимающего 43-е место в мировом рейтинге, - 6:2, 7:6 (8:6).

В первом поединке заключительного матча группового этапа с 10-кратными победителями Кубка Дэвиса теннисистами Великобритании 25-летний казахстанец Дмитрий Попко (227-я ракетка мира) встречался с двукратным олимпийским чемпионом 35-летним Энди Марреем, занимающим 43-е место в рейтинге ATP, и проиграл в двух сетах - 4:6, 3:6.

Во второй встрече первая ракетка Казахстана Александр Бублик уверенно победил 8-ю ракетку мира, лидера сборной Великобритании 27-летнего Кэмерона Норри - 6:4, 6:3 и сравнял счет в противостоянии. В заключительной парной игре Недовесов и Бублик дали настоящий бой лидерам мирового рейтинга в парном разряде - первой и третьей соответственно ракеткам мирового рейтинга Джо Солсбери и Нилу Скупски. Встреча продлилась максимальные три сета и все они завершились на тай-брейке, но, к сожалению, казахстанские теннисисты уступили - 6:7, 7:6, 6:7.

Таким образом, сборная Казахстана завершила борьбу в Кубке Дэвиса, четвертьфинальные пары в котором по итогам группового этапа составили сборные Италии и США, Германии и Канады, Испании и Хорватии, а также Нидерландов и Австралии. Стадия плей-офф стартует 22 ноября в испанской Малаге, а обладатель Кубка Дэвиса определится 27 ноября.