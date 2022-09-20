В НПП "Атамекен" считают, что новшество не решит системных проблем, и выдвинули альтернативное предложение, передает Informburo.kz.

Национальная палата предпринимателей "Атамекен" раскритиковала предложение Минфина о взимании платы с поставщиков за обжалование результатов госзакупок, сообщается на сайте палаты.

По замыслу госоргана, платное обжалование исключит необоснованные жалобы. Их большое количество существенно затягивает процесс закупок. Инициативу озвучили на рабочем совещании по законодательным поправкам в сфере госзакупок.

Как считают в "Атамекене", новшество не решит таких проблем, как неправомерный допуск к конкурсам, неприменение или неправомерное применение условных скидок, необоснованное отклонение заявок.

"Платность обжалования ограничивает право бизнеса на защиту своих законных прав и интересов, возможность привлечения должностных лиц к законной ответственности. У крупных компаний появится больше возможностей отстоять свои права, чем у МСБ. Это напрямую повлияет на рынок и поставит под вопрос чистоту конкуренции", – отметил заместитель председателя правления палаты Тимур Жаркенов.

Альтернативная идея государства состоит в том, чтобы участники закупок потеряли возможность просматривать заявки друг друга. Это ограничит деятельность "профессиональных жалобщиков". Правда, как отмечают в палате, на совещании эту инициативу не озвучивали.

В НПП "Атамекен" подчеркнули, что более половины жалоб за 2019-2022 годы удовлетворили частично либо полностью, что подтверждает обоснованность жалоб и наличие системных проблем. На середину мая Антикор зарегистрировал 27 уголовных дел в отношении должностных лиц внутреннего госаудита в сфере госзакупок. Часть дел возбудили из-за проверок по фиктивным жалобам.

"Платность обжалования является дополнительной нагрузкой для субъектов предпринимательства, учитывая существующую оплату за пользование порталом, необходимость внесения обеспечения заявки, аванса и исполнения договора", – указали в НПП "Атамекен".

Палата предложила создать на портале госзакупок типовую форму жалобы и внедрить автоматический контроль за содержанием жалоб.