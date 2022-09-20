Авария произошла сегодня, 20 сентября, в 7.40, на 21 км трассы Костанай–Аулиеколь-Сурган, недалеко от поселка Талапкер. 39-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, сообщает пресс-служба департамента Костанайской области.

- В результате выезда на встречную полосу водитель совершил лобовое столкновение с автомашиной «Шкода» под управлением 42-летнего водителя. Водитель ВАЗ-2107 от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, - говорится в сообщении. - Двое пассажиров и водитель автомашины «Шкода» доставлены в больницу.

Начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).