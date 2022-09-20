Сквер в Центральном парке Астаны будет назван в честь Королевы Елизаветы II, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу сената.

Корелева Елизавета II / Источник фото: Sean Gallup / Getty Images

«Маулен Ашимбаев посетил траурный прием в Букингемском дворце от имени Короля Чарльза III в честь глав государств, правительств, международных организаций и членов королевских семей Европы, Ближнего Востока и Азии. В ходе беседы с Королем Чарльзом III Председатель Сената, лично выразив соболезнования от имени Главы государства, информировал собеседника о том, что по решению Президента страны в ближайшее время один из скверов в центральном парке Астаны будет назван в честь Королевы Елизаветы II», - говорится в сообщении.

Король вспомнил свой визит в Казахстан в 1996 году и выразил признательность за такое доброе отношение и внимание к усопшей.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии посещения гроба Королевы в Вестминстерском холле и оставил запись в официальной книге соболезнований от имени Республики Казахстан.

19 сентября казахстанская делегация, в состав которой также входил заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, приняла участие в церемонии похорон Королевы Елизаветы II, прошедшей в Вестминстерском аббатстве.

В церемонии приняли участие около 2000 гостей, включая членов королевской семьи, глав государств и правительств, дипломатов и представителей общественности.