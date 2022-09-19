Тепло и солнечно - В Костанайской области бабье лето в разгаре
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
19 сентября 2022, 17:11 | Общество
По прогнозам синоптиков, во вторник и среду, 20-21 сентября, ожидается солнечная погода без осадков на всей территории области.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
- Во вторник ночью по области будет 9-14, на юго-востоке 4 градуса тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - День будет жарким - 25-30°С. В среду в ночное время термометры покажут 7-12°С, на севере 3°С. Днём столбики термометров поднимутся до отметок 24-29°С. В Костанае во вторник ночью будет 11-13°С, днём во вторник ожидаем 27-29°С. В среду ночью в областном центре ожидаем температуру 9-11°С, днём 26-28°С.
В ближайшие два дня прогнозируется южный ветер скоростью 9-14 м/с, в Костанае - 7-12 м/с.
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