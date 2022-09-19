Банкротный управляющий вымогал 100 млн тенге у гендиректора организации в Костанайской области
19 сентября 2022, 15:42 | Криминал
Эту сумму управляющий требовал у генерального директора и учредителя коммерческого предприятия за включение их в реестр дебиторов, сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу.
Подозреваемого задержали с поличным, когда гендиректор и управляющий передавали ему 50 млн тенге - половину от ранее оговоренной суммы.
Суд признал управляющего виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание в виде 8 лет 5 месяцев лишения свободы.
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