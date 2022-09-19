Эту сумму управляющий требовал у генерального директора и учредителя коммерческого предприятия за включение их в реестр дебиторов, сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу.

Подозреваемого задержали с поличным, когда гендиректор и управляющий передавали ему 50 млн тенге - половину от ранее оговоренной суммы.

Суд признал управляющего виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание в виде 8 лет 5 месяцев лишения свободы.