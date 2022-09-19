Церемония награждения прошла сегодня, 19 сентября, в конференц-зале ДЧС Костанайской области. Члены ОО «Чернобыль Одағы» вручили 16-ти сотрудникам противопожарной службы почетные грамоты и наручные часы. 8 награжденных тушили огонь в Аулиекольском районе, столько же - в Костанае, когда горела "Оружейная палата".

Награды получили 16 сотрудников ДЧС Костанайской области

- Мы хотели бы поблагодарить вас за труд, который вы совершили, - сказал председатель центрального совета ОО «Чернобыль Одағы» Мустафа ХҰСАЙЫН. - У гаишников есть такое понятие: если дорога есть, то нарушитель всегда будет. Если ЧС произошло, всегда будут виноватые, но будут и герои! Всегда есть те, которые отличились, которых нужно отметить. Ваша миссия - самая трудная среди всех. В тот день была жара, 38 градусов! В средней полосе и на юге у нас такого не бывает! Можно сказать, что невозможно было остановить стихию, но вы это сделали!

Начальник ДЧС Биржан КАРИМОВ напомнил о событиях начала сентября:

- 2 сентября обстановка осложнялась еще тем, что были природные возгорания и в других районах области, горели как лесные массивы, так и степи. А 3 сентября в магазине «Оружейная палата» в Костанае также произошел крупный пожар, мы потеряли 4 человек. При ликвидации этого пожара были задействованы силы и средства ДЧС, когда была угроза детонирования снарядов и патронов. Но совместно с полицией мы смогли ликвидировать этот пожар.

Командир отделения ПЧ-5 г. Костанай, старшина гражданской защиты Ринат ТУРЛУБЕКОВ 3 сентября был на службе, когда горела «Оружейная палата», а уже через сутки прибыл в Аулиеколь, где пожар уже локализовали.

- Аманкарагай еще тушили, а мы работали в Басамане, - вспоминает он. - Ночью огонь утихает, часов с трех до шести-семи, потом солнце выходит и опять пожар начинается. То есть, всего 3 часа отдыха у нас было, все остальное время работали. Страшно не было, я бы не работал бы пожарным, если бы боялся, все-таки уже 12-й год стажа! Лесной пожар не такой страшный, тушить здания намного сложнее. Мы просто выполняли свою работу. Два года назад горел Наурзумский заповедник, там похожий масштаб был. Пожары сейчас были и верховые, и низовые. И тот, и этот сложно тушить. Верховой опаснее тем, что пока снизу тушишь, пожар может сверху пройти, тебя окружить и ты можешь там остаться. В основном мы снизу тушили, верховых там уже не было. Пожарных недостаточно. Спасало, что вся республика к нам приехала тушить.

Заместитель начальника службы пожаротушения ДЧС Владимир МОРАШ с 31 августа по 3 сентября тушил лесной пожар в Карабалыкском районе, приехал домой, переоделся, помылся, поел - и снова на службу.

- В этот момент к нам на помощь направлялись пожарные из Северо-Казахстанской области, - рассказал он "НГ". - Мы их встретили и поехали в Аулиекольский район. Тушили пожар возле поселка Озерное, там было возгорание домов. Также тушили дома в Аманкарагае, Лесном. Нам помогали пожарные из Акмолинской области, Астаны. Я служу в костанайском гарнизоне с 2007 года и за 15 лет это первый пожар такого масштаба! Хотя ранее я тушил уже лесные пожары. Уехал оттуда только 8 сентября. Работали без сна и отдыха, был стресс, но на вторые сутки я привык, хотя трое суток вообще не спал. На четвертый день поспал примерно 3 часа. Потом ты чувствуешь, что можно и без отдыха работать, а по-другому там никак. Днем возгорание, к вечеру стихает, потом к ночи опять ветер поднимается, угроза населенным пунктам, потому и работали без отдыха практически. Ребята - все молодцы, стойко держались. Спасибо им, что выдержали и не отступили!

Фото Андрея СКИБЫ