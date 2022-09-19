Троих мужчин, подозреваемых в незаконной охоте, 16 сентября задержали аркалыкские полицейские и инспекторы «Охотзоопром». Около 20.30 в поселке Матросов полицейские в ходе рейда остановили машину марки «Нива». В ней находились мужчины в возрасте 65, 57 и 36 лет, местные жители. При осмотре в прицепе полицейские обнаружили тушу дикого кабана.

- В салоне автомобиля обнаружены гладкоствольное ружье, 2 охотничьих ножа и 77 патронов. Разрешительных документов на осуществление охоты мужчины не имели, - рассказали в управлении полиции Аркалыка. - По данному факту начато досудебное расследование по ст. 337 УК РК (незаконная охота).

Как добавили в пресс-службе ДП, с начала года в регионе зарегистрировано 11 фактов незаконной охоты.