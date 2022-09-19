В Казахстане планируют обязать работодателей выплачивать пенсионные взносы, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

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«Проектом Социального кодекса РК предусмотрен новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы. Одна из них – поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР) в период с 2023 по 2027 годы. Это позволит гражданам, вышедшим на заслуженный отдых, выплачивать дополнительную пенсионную выплату из накопительной системы», - говорится в сообщении.

Минтруда отмечает, что солидарная часть пенсии ежегодно уменьшается, так как при ее назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы.

Утверждается, что 10% взносов самого работника в ЕНПФ недостаточно для обеспечения адекватного размера пенсии.

Также минтруда ссылается на примеры из других стран. К примеру, в Малайзии из 23% доходов работника работодатели вносят в пенсионный фонд 12%, работник – 11%; в Австралии 9,5% платит только работодатель; в Беларуси – 29%, из них работодатель – 28%; в Германии – 18,6%, из них работодатель – 9,3%.

Это позволит распределить ответственность за пенсионное обеспечение населения между государством, работодателем и работником, а также будет способствовать обеспечению замещения утраченного дохода адекватными пенсионными выплатами.

Предусматривается поэтапное введение ОПВР в течение 5 лет.

«Мера направлена на поддержание казахстанцев, рожденных после 1975 года, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной – за счет своих отчислений в ЕНПФ и условно-накопительной – за счет взносов работодателей», - отмечено в сообщении.